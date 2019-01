Calciomercato Genoa | Prandelli su Piatek al Milan | ' Aspetto l' ufficialità Ma è da top

Il Calciomercato oggi – La Fiorentina tenta il colpo - le ultime su Genoa e Frosinone : Il calciomercato oggi – ultime ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, tante trattative pronte ad essere chiuse. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ c’è anche il Napoli sul gioiello Trincao, valuta un investimento di 2 milioni per il prestito più 13 milioni per il riscatto. Si pensa anche alle uscite, Rog sta valutando le proposte da Liga e Bundesliga. La Fiorentina tenta il grande colpo, nel mirino proprio un obiettivo ...

Calciomercato JUVENTUS / Ultime notizie : Pjaca richiesto dal Genoa - nuovo prestito possibile? : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: si prova subito per Ramsey, manovre interessanti per Emerson Palmieri e Rogerio, Pjaca potrebbe passare al Genoa.

Calciomercato Milan - vicinissimo l’arrivo di Piatek dal Genoa : il cerchio è pronto a chiudersi : Il presidente Preziosi ha raggiunto il vertice tra Leonardo e i dirigenti rossoblù, la sua presenza potrebbe dare l’impulso decisivo alla trattativa Il Milan ha quasi messo le mani su Piatek, toccando i tasti giusti nella trattativa con il Genoa. Il vertice tra le parti, in corso di svolgimento a Milano, pare stia dando i frutti sperati, con il club rossonero al momento vicinissimo a prendere l’attaccante ...

Calciomercato Milan - si stringe per l’arrivo di Piatek : nuovi importanti sviluppi nella trattativa con il Genoa : Nel pomeriggio di oggi andrà in scena un incontro tra il club rossonero e quello rossoblù, si prova a stringere per l’arrivo dell’attaccante polacco a Milano In attesa che si definisca il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea, il Milan lavora per mettere le mani sul sostituto. Il nome individuato è quello di Piatek, attaccante del Genoa protagonista di una prima parte di stagione davvero esaltante. Spada/LaPresse Il club ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - è Stepinski il nome in pole per sostituire Piatek : SOSTITUTO Piatek – Sono ore caldissime di Calciomercato, in particolar modo a tenere banco è il valzer di attaccanti. Manca solo l’ufficialità per il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea, in queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli. I rossoneri hanno raggiunto l’accordo per il sostituto, si tratta di Piatek, immediata l’intesa con il polacco, adesso accordo con i rossoblu sulla base di un prestito oneroso ...

Calciomercato - possibile affare in sinergia tra Juventus e Genoa : Juventus e Genoa alle prese con diverse trattative in queste ore, non solo l’approdo di Sturaro al Grifone: tutti i dettagli sul Calciomercato Juventus e Genoa stanno lavorando per portare in Italia un giovane calciatore polacco. Nelle ultime stagioni sono state ottime le risposte dei calciatori della Polonia nella nostra Serie A: da Milik a Zielinski, passando per Piatek, Linetty e tanti altri giovani promettenti che hanno messo ...

Calciomercato Milan - i dettagli dell’affare Piatek : c’è l’accordo col Genoa : Calciomercato Milan, arriva una bozza d’accordo tra il club rossonero ed il Genoa in merito all’affare Piatek che sarà il sostituto di Higuain Calciomercato Milan, i rossoneri stanno vivendo un momento molto delicato sul mercato. Devono dapprima sistemare la questione Higuain, cedendolo al Chelsea, poi assicurarsi un sostituto all’altezza della situazione. A tal proposito sembra essere vicinissimo l’arrivo di Piatek ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - Sturaro al Genoa è un affare ormai definito : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su James Rodriguez, intanto è stato definito l'affare per Aaron Ramsey.

Calciomercato Milan-Piatek - il dg del Genoa Perinetti : 'Probabile che ci incontreremo' : Milano-Londra-Genova, un triangolo di mercato che presto potrebbe diventare rovente. Con Gonzalo Higuain e il Chelsea sempre più vicini a dirsi ufficialmente sì dopo l'intesa di massima raggiunta tra ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - il Genoa vuole Kean : i bianconeri fanno muro : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su James Rodriguez, intanto è stato definito l'affare per Aaron Ramsey.

Calciomercato Genoa - alla ricerca del dopo-Piatek : tutti i nomi sul taccuino : Calciomercato Genoa, l’affare Piatek con il Milan sembra proseguire a gonfie vele e la dirigenza ligure si deve affrettare nella ricerca del sostituto Calciomercato Genoa, il club del presidente Preziosi sta trattando la cessione del bomber Piatek al Milan proprio in queste concitate ore della sessione invernale di mercato. L’addio sembra essere ormai vicino, anche se dipende dalla cessione di Higuain al Chelsea. Il Genoa però ...

Calciomercato Serie A - attaccante per il Genoa e scambio Cagliari-Bologna : Calciomercato Serie A – Ultime ore calde per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, in particolar modo a tenere banco è il valzer di attaccanti. Quella di ieri è stata l’ultima partita con la maglia del Milan per Gonzalo Higuain, quasi tutto definito per il passaggio al Chelsea, è arrivato l’ok anche dalla Juventus: prestito di 6 mesi con obbligo di un ulteriore prestito di un altro anno a determinate condizioni. ...