Bundesliga | Dortmund di misura contro il Lipsia | bene il Monchengladbach

Calciomercato - colpo Pulisic per il Chelsea : al Dortmund 64 milioni - resta in Bundesliga in prestito fino a giugno : Per il direttore sportivo del Dortmund, però, il calciatore resterà concentrato sul presente e sul mondo Borussia fino a giugno: "Lui è un personaggio perfetto per quel campionato - assicura Zorc - ...

Bundesliga : il Dortmund torna a correre LIVE : Il quadro della 17/ma giornata, Risultati e classifica, Borussia Dortmund-Mönchengladbach 2-1 Bayer Leverkusen-Hertha Berlino ore 15.30 Stoccarda-Schalke Hannover-Fortuna Norimberga-Friburgo Lipsia-...

Bundesliga - Dortmund batte Moenchengladbach 2-1 : Dortmund , GERMANIA, - La capolista Borussia Dortmund si impone sul Borussia Moenchengladbach 2-1 nell'anticipo della 17ª giornata di Bundesliga . Decisiva la rete di Reus al 54' dopo che il ...

Risultati Bundesliga - il Borussia Dortmund si riscatta e prepara un nuovo allungo [FOTO] : Risultati Bundesliga – Il Borussia Dortmund riscatta la sconfitta contro il Dusserdolf e conquista tre punti preziosi davanti al pubblico amico per la corsa al titolo, successo contro il Monchengladbach, quella che può essere considerata una diretta concorrente. I gialloneri passano in vantaggio dopo 43 minuti, il marcatore è Sancho, reazione ospite e poco prima del fischio dell’intervallo arriva il pareggio firmato da Kramer. ...

Bundesliga : sorpresa Fortuna Düsseldorf - cade la capolista Dortmund : Nella 16esima giornata di Bundesliga cade per la prima volta in stagione il Borussia Dortmund, in casa del Fortuna Düsseldorf che vince 2-1 grazie a Lukebakio e Zimmer. Paco Alcacer segna tardi per la ...

Bundesliga : Borussia Dortmund sempre primo a +9 : E' sempre il Borussia Dortmund il dominatore della Bundesliga, grazie al successo di misura, 2-1, sul Werder Brema propiziato dalle reti di Paco Alcacer e Reus , di Kruse il gol degli ospiti, . Così i ...

Bundesliga : 15giornata - i risultati delle partite del sabato. Poker Bayern - ma il Borussia Dortmund resta a +9 : Il Bayern Monaco torna secondo, ma il Borussia Dortmund prosegue nella sua inarrestabile fuga. Cambia poco in vetta alla classifica di Bundesliga dopo le gare della 15giornata: i gialloneri di Favre, ...

Bundesliga : Borussia Dortmund campione d'inverno - poker Bayern ma è a -9 : Il Borussia Dortmund vince ancora, nella 15a giornata di Bundesliga , battendo 2-1 il Werder Brema con Alcacer e Reus. Gialloneri campioni d'inverno con due gare d'anticipo, a +9 sul Bayern Monaco , 4-...

Bundesliga - il Bayern Monaco cala il poker ed accorcia sul Borussia Dortmund : Bayern Monaco vittorioso sul campo dell’Hannover nella 15ª giornata di Bundesliga: il distacco dal Borussia Dortmund resta notevole Facile successo per 4-0 sul campo dell’Hannover per il Bayern Monaco in un match della 15esima giornata di Bundesliga. Di Kimmich al 2′, Alaba al 29′, Gnabry al 53′ e Lewandowski al 62′ le reti dei bavaresi che salgono così al secondo posto in classifica agganciando il ...

