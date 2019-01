: Ultim'ora #Brescia,un fermo per donna carbonizzata - Cyber_Feed : Ultim'ora #Brescia,un fermo per donna carbonizzata - TelevideoRai101 : Brescia,un fermo per donna carbonizzata - PiacereIseo : Corpo carbonizzato a Erbusco: un uomo in stato di fermo - Giornale di Brescia -

Una 44enne di Cornago () è indagata a piede libero per l'omicidio di Stefania Crotti, la 42enne scomparsa giovedì da Gorlago (BS) il cui corpo è stato trovato carbonizzato nelle campagne di Erbusco (BS). Da una ricostruzione delle indagini laindagata avrebbe avuto una storia con il marito della vittima. "Laè indagata ma non posso aggiungere altro", dice il suo legale. Ore di interrogatorio dai carabinieri anche per un uomo, poi rilasciato.(Di domenica 20 gennaio 2019)