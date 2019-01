Borini | ' Milan | l' obiettivo è il quarto posto Mercato? Mai pensato di andare via

Calciomercato Milan - affare Piatek : Bertolacci-Borini al Genoa : Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI . Calciomercato Milan, da Bertolacci a Borini: idee per il Genoa Il Milan è intenzionato a puntare su Piatek del Genoa, ...

Milan - lo strano caso Borini e un mercato illeggibile : Ci sono le indiscrezioni, per non chiamarle chiacchiere, e ci sono le certezze. Il tutto mescolato dentro un cocktail di mercato che ha un retrogusto fin qui amaro e che non si riesce proprio a ...

Milan - da Borini a Montolivo e Bertolacci : ecco il possibile tesoretto : Un occhio al mercato e un altro a Nyon. Di questi tempi, al Milan va così e la lettera inviata dalla Uefa agli uffici di via Aldo Rossi dopo la chiusura dell'affare Paquetà è lì a ricordarlo: come ha ...

Milan - Borini : 'Quando entro ribaltiamo la partita. Sul rigore dato col VAR...' : L'attaccante del Milan Fabio Borini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Parma: 'Speriamo non sia un caso che quando entro ribaltiamo la partita. Il risultato è dalla nostra parte. Io ho portato energia alla squadra che sembrava, dopo aver subito ...

Milan - Borini : 'Gioco poco ma entro subito nelle partite. Soffro lontano dalla porta' : Fabio Borini, attaccante del Milan , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Dudelange: Lo scorso anno sono stati, soprattutto i primi, i mesi di Borini, quest'anno stai giocando meno; come te lo spieghi? 'Non ci sono spiegazioni che devo dare ...

Milan-Dudelange - Borini : 'Bravi a ribaltarla. Io do sempre il massimo' : NEWS MILAN Fabio Borini in gol nella vittoria per 5-2 della squadra rossonera in Milan-Dudelange di Europa League . Nel post-partita, ha commentata la gara ai microfoni di Sky Sport . Ecco le sue parole sulle difficoltà di questa partita contro la squadra lussemburghese: ' Abbiamo visto anche in Lussemburgo che poteva essere complicato, però siamo stati bravi a tenere la ...

Milan - le parole di Mauri e Borini dopo la vittoria sul Dudelange : dopo il fischio finale del match vinto dal Milan contro il Dudelange, José Mauri e Fabio Borini hanno commentato la partita ai microfoni di Sky Sport. L’italo-argentino ha trovato spazio nella ripresa, aiutando i rossoneri a riprendere in mano la gara: “Giocare per questa maglia ti dà automaticamente le motivazioni. È un periodo buio per me, ma l’unica cosa che posso fare è dimostrare in campo quando vengo chiamato in causa. Il ...

Milan-Dudelange : 5-2 La Diretta Cinquina di Borini : Dopo il prezioso pareggio del Benito Villamarin contro il Betis Siviglia, il Milan torna a San Siro per l'ultimo appuntamento casalingo di questo gironcino contro i lussemburghesi del Dudelange, già ...

Milan-Dudelange 5-2 in diretta LIVE : i rossoneri dilagano segna Borini – I video dei gol : 81′ SOSTITUZIONE MILAN entra Borini ed esce Cutrone 80′ GOL DEL MILAN, autogol di Schnell 75′ SOSTITUZIONE DUDELANGE entra Pokar ed esce Stelvio 73′ Ammonito Turpel per gioco scorretto 70′ GOL DEL MILAN, 3-2 CALHANOGLU. Gol meraviglioso. Hakan controlla il pallone e calcia da 27 metri. Il pallone supera l’estremo difensore e si infila in […] L'articolo Milan-Dudelange 5-2 in diretta LIVE: i rossoneri ...