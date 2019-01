Boo morto | era un pomerania bicolore molto famoso sui social | 16 milioni di fan su

Boo - è morto il volpino più carino del mondo : aveva 16 milioni di followers - fine terrificante a 13 anni : Il volpino bicolore di razza pomerania, così tenero da essere conosciuto come "il cane più carino del mondo", ci ha lasciato venerdì notte a causa di un attacco cardiaco. La notizia è stata data dai ...

Agente di polizia morto in servizio - su FaceBook : 'Che bello uno sbirro in meno' : Un Agente della polizia stradale, qualche giorno fa, ha perso la vita in un incidente sulla A18 che collega Catania con Messina. Angelo Spadaro, di 63 anni, era un Agente in servizio presso la squadra mobile dei Giardini di Naxos. Il sindacato di polizia, qualche ora dopo l'incidente, ha denunciato la presenza su Facebook di un commento shock su quanto accaduto. Agente di polizia deceduto, post offensivo sui social Un tragico incidente ...

Filma in diretta FaceBook l’agonia del 24enne morto in incidente : condannato ai lavori sociali : Il 29enne aveva continuato a Filmare la morte del 24enne nonostante fosse stato richiamato più volte dagli agenti della polizia stradale. Identificato e denunciato per pubblicazione di immagini raccapriccianti, è stato condannato dal Giudice per le udienze preliminari ai lavori socialmente utili.Continua a leggere