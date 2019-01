Bombe ad Afragola | corteo anti-clan | presente anche il pizzaiolo Gino Sorbillo FOTO

Afragola - 8 Bombe in 22 giorni : la nuova strategia del terrore dei clan. “Ordigni prima delle estorsioni. Abbiamo paura” : Otto bombe in 22 giorni contro piccole e medie attività commerciali. I cittadini per lo più si tengono alla larga dalle telecamere. Non c’è molta voglia di commentare l’escalation che ha portato Afragola, comune di 70 mila abitanti circa, sotto i riflettori nazionali per un record di ordigni, di fattura per lo più artigianale, fatti esplodere all’indirizzo di negozi, pizzerie e rivendite di cellulari. “La paura la devi combattere, perché l’unica ...

Afragola - baciamano a Salvini nella città delle 8 Bombe in 22 giorni. Dalla folla : “Non farci pagare più la scorta a Saviano” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arrivato ad Afragola per incontrare gli amministratori locali sul tema dell’emergenza racket è stato accolto Dalla piazza con cori da stadio. Il Ministro si è avvicinato alla gente e ha ricevuto un baciamano. Poi, mentre si concedeva baci, abbracci e qualche selfie con i presenti, un uomo gli ha chiesto: “Matteo, non farci più pagare la scorta a Saviano“. Afragola è la città dove ...

Salvini ad Afragola dopo Bombe nei negozi : 'Stato c'è ed è più forte' - Sky TG24 - : Il ministro dell'Interno nella città del Napoletano in cui nei giorni scorsi si sono susseguiti attentati e tentativi di estorsione : "Se qualcuno ha pensato di fare qui la voce grossa ha sbagliato". ...

Salvini ad Afragola dopo Bombe ai negozi - Saviano : 'Inutile passerella - magari in divisa' : Matteo Salvini, ministro dell'Interno, nonché vice presidente del Governo Conte, ha fatto visita nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 gennaio, al comune di Afragola, piccolo centro abitato della Città Metropolitana di Napoli, dove nell'arco temporale di poche settimana la camorra ha fatto esplodere ben 7 bombe contro esercizi e attività commerciali. Sui social network, lo scrittore napoletano Roberto Saviano, nell'apprendere la notizia, ha ...

Racket a colpi di Bombe ad Afragola : in corso maxi blitz con cento uomini : Una vasta operazione interforze con modalità Alto Impatto è in corso ad Afragola, nell'entroterra a Nord di Napoli, dove nelle ultime settimane si sono ripetuti attentati estorsivi contro esercizi ...

Afragola - racket a colpi di Bombe : 4 arresti per l'agguato al reggente : Volevano uccidere Pietro Iodice, quello che ad Afragola e dintorni tutti conoscono come 'Pierino a Siberia', per il suo temperamento gelido ad eseguire gli ordini. È questa l'accusa mossa a carico di ...

Afragola - otto Bombe in 20 giorni : sabato la marcia anticamorra : Manifestazione anticamorra sabato 19 gennaio ad Afragola , Napoli, , dopo le esplosioni di otto bombe verificatesi negli ultimi venti giorni. Il corteo, promosso dalla Cgil di Napoli con la Masseria ...