Bocconi avvelenati in giardino Una famiglia | Odio verso gli animali

Genova - è allarme Bocconi avvelenati per cani : ritrovati wurstel con chiodi e spugne fritte : allarme bocconi avvelenati trovati in diverse zone di Genova. Dall'inizio dell'anno diverse segnalazioni in città stanno spaventando le famiglie che hanno un cane in casa. Si segnalano spugne imbevute di topicida e anche bocconi pieni di chiodi. Nel quartiere Foce volantino di minacce contro i padroni dei cani.Continua a leggere