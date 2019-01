Blitz della Grillo sul Consiglio Sanità | è sfida sul presidente

Risultati Serie B live - impresa della Salernitana : Blitz sul campo del Palermo [FOTO] : 1/17 Davide Anastasi/LaPresse ...

Corruzione - Blitz della Guardia di Finanza al Tar di Catania : indagato un giudice : Sono entrati al Tribunale amministrativo regionale di Catania per perquisirlo. È un blitz che manda in fibrillazione il mondo giudiziario etneo quello effettuato dalla Guardia di Finanza. A dare notizia della perquisizione è il quotidiano online livesicilia.it. La procura guidata da Carmelo Zuccaro ha iscritto nel registro deglii indagati il giudice del Tar Dauno Bastoni, con l’accusa di Corruzione in atti giudiziari. L’inchiesta è ...

Corruzione - Blitz della Finanza al comune di Palermo : sequestrati documenti : blitz della Guardia di Finanza al comune di Palermo. Gli uomini delle fiamme gialle hanno sequestrato alcuni documenti negli uffici comunali del Polo tecnico comunale in via Ausonia e negli uffici delle Risorse umane di via Garibaldi. Il sequestro è avvenuto nell’ambito di un’inchiesta per Corruzione condotta dalla procura di Palermo, coordinata dall’aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Giovanni Antoci. Gli investigatori del Nucleo di ...

Caporalato : migranti in condizioni disumane - Blitz della Polizia a Latina : blitz della Polizia di Stato di Latina nei confronti di un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento del lavoro ed al Caporalato ai danni di centinaia di stranieri impiegati in lavori agricoli in condizioni disumane. La misura cautelare, eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile e del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, ha raggiunto, tra gli altri, un sindacalista ed un ispettore del lavoro operanti nella provincia di ...

Napoli - Blitz degli ispettori della Commissione Ue al porto : 'Esito positivo' : Si è conclusa l'ispezione di security al porto di Napoli della Commissione Europea, condotta al fine di monitorare la corretta implementazione - da parte dell'Italia - delle norme in materia di ...

Castellammare - Rione Savorito ancora sotto assedio - nuovo Blitz della polizia : Nuova operazione alto impatto della polizia di Castellammare di Stabia al Rione Savorito. Il Rione, un tempo reputato roccaforte sicura di un clan camorristico, è stato controllato in modo capillare, ...

Blitz della Finanza - inchiesta su Bcc Spello e Bettona e Comune di Norcia - Perquisizioni in corso : share 0 shares Share Tweet Pin Commenti Stampa Cronaca Ultim'ora Valnerina TOPICS Bcc Spello e Bettona Comune inchiesta indagati nicola alemanno Norcia sindaco Precedente: Rifiuti, installata anche l'...

Blitz anti-Isis nel palermitano : 15 fermi. Tra loro anche pentito della Jihad : "Rischiate un esercito di kamikaze" : Istigava al terrorismo, invocava la morte in nome di Allah e faceva apologia dello Stato islamico uno dei 15 fermati dai carabinieri del ROS che hanno scoperto una organizzazione criminale che gestiva viaggi a bordo di natanti veloci di piccoli gruppi di migranti tra la Tunisia e l'Italia. Sul profilo Facebook del fermato sono state trovate video e foto che inneggiavano all'Isis e con immagini di decapitazioni.L'inchiesta, coordinata dalla Dda ...

Terrorismo - parla 'pentito' della Jihad. Scatta il Blitz con 15 fermi : Palermo, scoperto traffico di esseri umani dalla Tunisia. Uno dei fermati accusato di apologia dell'Isis, sul profilo Facebook i video di esecuzioni capitali

Terrorismo - pentito della jihad fa scattare Blitz : 8 fermi. "Rischiate un esercito di kamikaze in Italia" : Tratta di migranti dalla Tunisia e apologia dell'Isis anche su Facebook. I Ros: "Concreta minaccia alla sicurezza nazionale"

Parla 'pentito' della Jihad - scatta Blitz anti-terrorismo : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - Parla un 'pentito' della Jihad che racconta i retroscena su sbarchi fantasma ma anche su persone vicine al terrorismo islamico e fa scattare il blitz dei Carabinieri del Ros, nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia, con il supporto dei competenti Com

Blitz della Bce : Carige commissariata : Senza considerare gli effetti sull'economia regionale, già duramente provata dal crollo del ponte Morandi. Cosa succederà adesso? Il Fondo interbancario di garanzia che potrebbe convertire il bond da ...

Il Blitz di Cristiano Ronaldo - incontro a Dubai con l’allenatore della Juventus per la prossima stagione [NOME e DETTAGLI] : L’impatto con la maglia della Juventus è stato veramente importante, Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta il calciatore più forte al mondo e sta trasciinnando il club bianconero con gol e grandi prestazioni, al momento guida anche la classifica marcatori e si candida ad essere decisivo anche in Champions League. Nel frattempo vacanze extralusso per il portoghese negli Emirati, ore di svago in compagnia di Georgina, il ...

Serie B : Blitz Palermo a Cittadella e titolo d'inverno - Brescia e Pescara a -5 : Il Palermo è campione d'inverno in Serie B . Nella 19.a giornata, Falletti regala la vittoria per 1-0 a Cittadella. Vittoria pesante anche per il Pescara , che con una tripletta di Mancuso passa 4-2 ...