Beve brillantante al bar e gli asportano lo stomaco

(Di sabato 19 gennaio 2019) A Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, un uomo è in gravi condizioni per aver ingerito un bicchiere di. L'uomo, un imprenditore 28enne, aveva ordinato un bicchiere d'acqua in un bar ma per errore gli è stato servito del detersivo per lavastoviglie incolore. Il giovane ha accusato immediatamente un malore; i presenti hanno chiamato il soccorso sanitario che lo ha immediatamente trasferito nel vicino ospedale Cardinale Panico di Tricase. Qui il giovane ha subito un delicatissimo e lungo intervento chirurgico: gli sono stati rimossi loed una porzione di esofago per cercare di salvargli la vita. L'operazione, eseguita dal primario di chirurgia, il dottor Massimo Giuseppe Viola, è durata cinque ore, è stata svolta in laparoscopia, e successivamente il 28enne è stato rianimato ed ora è in prognosi riservata ed in terapia intensiva. Il ragazzo è ancora in gravi ...