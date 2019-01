Bergamo | Fratelli d' Italia lancia Andrea Tremaglia candidato sindaco

bergamonews

: 'Andrea Tremaglia sarebbe un ottimo candidato sindaco per il centrodestra bergamasco' - Bergamonews : 'Andrea Tremaglia sarebbe un ottimo candidato sindaco per il centrodestra bergamasco' - LuanaCelli2 : RT @GiancarloDeRisi: Rissa tra #marocchini, ferito un #carabiniere: 4 arresti. È scoppiata la scorsa notte a Martinengo di #Bergamo, tra 4… - patripatty5 : RT @GiancarloDeRisi: Rissa tra #marocchini, ferito un #carabiniere: 4 arresti. È scoppiata la scorsa notte a Martinengo di #Bergamo, tra 4… -

(Di sabato 19 gennaio 2019)rappresenta un'idea nuova di città in grado di dare una svolta alla realtà cittadina e alla politica asfittica messa in campo in questi cinque anni dal centrosinistra", aggiunge il senatore ...