Basta una foto | come funziona la truffa dell' assegno su Whatsapp

Strage Corinaldo - il papà di una delle vittime : “Le stelle di Sfera EbBasta non ci rappresentano” : Più di un mese dopo la tragedia alla discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo, dove la notte tra il 7 e l’8 dicembre 6 persone sono morte mentre aspettavano l’arrivo del trapper Stera Ebbasta, parla il papà di una delle vittime, il quindicenne Mattia Orlandi: “Personaggi inseriti nella nostra quotidianità hanno avuto il coraggio di speculare sulla vita di questi poveri martiri”.Continua a leggere

Costi-benefici? Non Basta - per le grandi opere serve una politica che punti sullo sviluppo del paese : Sono stato l'unico sindaco del Centro Italia ad aderire alla manifestazione di Torino a favore della realizzazione della Tav Torino-Lione. Probabilmente l'unico sindaco "appenninico". Lo rivendico con un pizzico di orgoglio, almeno per due motivi: innanzitutto perché credo all'unità della Nazione e le grandi opere infrastrutturali qualificano il paese intero; e poi perché sono un convinto autonomista e le infrastrutture di ...

Una spia non Basta film stasera in tv 14 gennaio : cast - trama - streaming : Una spia non basta è il film stasera in tv lunedì 14 gennaio 2019 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:15. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film. SCOPRI COSA C’È IN TV Una spia non basta film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: This Means War DATA USCITA: 20 aprile 2012 GENERE: Azione, Commedia ANNO: 2012 REGIA: McG cast: Reese Witherspoon, Tom Hardy, Chris Pine, Laura Vandervoort, Til ...

Sfera EbBasta indagato - i senatori in cerca d’attenzione gli hanno offerto una grande opportunità : Provo a immaginare la faccia che avrà fatto l’addetto stampa/responsabile marketing di Gionata Boschetti a.k.a. Sfera Ebbasta quando tra i feed di Facebook è spuntata la notizia di agenzia che il suo giovane cliente è indagato dalla Procura di Pescara per istigazione all’uso di stupefacenti. Se fossi al posto di chi cura la comunicazione del trapper più chiacchierato d’Italia, andrei a festeggiare questo sabato di inizio 2019: non ...

SFERA EBBasta INDAGATO PER ISTIGAZIONE ALL'USO DI DROGA/ I radicali : "Sciacallaggio su una tragedia" : SFERA EBBASTA INDAGATO per ISTIGAZIONE ALL'USO di DROGA dopo l'esposto presentato da Forza Italia. I radicali: "Sciacallaggio su una tragedia"

La sauna è un toccasana per il cuore : Bastano 30 minuti - 4 volte a settimana : Laddove la sauna è stata inventata e dove si è diffusa in gran misura, è stato dimostrato che produce effetti positivi nei confronti della salute. Secondo quanto riportato dall'Università della Finlandia, infatti, la sauna può essere considerata un salvacuore, in quanto le conseguenze sul corpo umano potrebbero essere paragonate a quelle dell'esercizio fisico. A fare la differenza sulla sua efficacia, sarebbe la frequenza con la quale si fa. La ...

Una mamma contro Sfera EbBasta : “Hai 6 morti sulla coscienza” : Un articolo molto interessante, nei giorni scorsi (riferito al dolore del padre che ha perso la figlia di nove anni per un incidente sugli sci) diceva che non esiste consolazione per la perdita di un figlio. E se al dolore incurabile si aggiunge la frustrazione del pensare che la morte poteva essere evitata, se non ci fosse stata le negligenza di chi avrebbe dovuto fare le cose per bene, e non lo ha fatto, il dolore non può che diventare ...

Madre di una vittima di Corinaldo a Sfera EbBasta : "Basta foto idiote" : A poco più di un mese dalla strage della discoteca di Corinaldo, dove cinque ragazzi e una Madre avevano perso la vita nella calca che si era formata prima di un concerto di Sfera Ebbasta, il trapper milanese torna al centro delle polemiche. A puntare il dito contro l'artista milanese è Donatella Magagnini, Madre di Daniele Pongetti, uno dei giovani morti. La donna ha pubblicato sulla pagina Facebook "Giustizia per le vittime della Lanterna ...

Concerto SferaEbBasta - la mamma di una vittima : “Sfera hai sulla coscienza 6 morti - ce l’ho con i tuoi collaboratori a morte!” : Ecco il post della mamma di una delle vittime del Concerto di Sfera Ebbasta, un post ricco di rabbia nei confronti dell’artista e dei suoi collaboratori A circa un mese di distanza dalla tragedia di Corinaldo, la mamma di Daniele Pongetti, uno dei ragazzi che hanno perso la vita la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra, ha scritto un duro post su Facebook contro il trapper Sfera Ebbasta. La donna aveva già ...

Lo sfogo della mamma di una vittima con Sfera e Basta : 'Non postare foto idiote' : "Tu e i tuoi collaboratori imparate a non giocare con i sogni dei ragazzini che, pur avendo pagato, sono stati presi in giro e sono morti nell'attesa che tu arrivassi". E' lo sfogo amarissimo diretto ...

Lo sfogo di una mamma contro Sfera EbBasta dopo Corinaldo : “Smettila di postare foto da idiota” : "Smettila di postare foto da idiota", è lo sfogo di una mamma contro il trapper Sfera Ebbasta in seguito alla tragedia di Corinaldo in cui hanno perso la vita 6 persone, tra le quali suo figlio di 16 anni, in attesa del concerto del suo idolo nel locale Lanterna Azzurra. Le parole sono quelle di Donatella Magagnini, una donna che nella tragedia ha perso il figlio Daniele Pongetti, morto con altri 4 ragazzi e con una mamma che accompagnava i ...

Dramma Corinaldo - la madre di una delle vittime attacca : 'Sfera EbBasta ha sulla coscienza 6 morti' : Duro attacco al trapper Sfera Ebbasta da parte di Donatella Magagnini , madre di Daniele Pongetti , uno dei sei morti della strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo , Ancona, avvenuta la ...

La mamma di una vittima di Corinaldo contro Sfera EbBasta. "Non giocare più con i sogni dei ragazzini" : "Tu e i tuoi collaboratori imparate a non giocare con i sogni dei ragazzini che, pur avendo pagato, sono stati presi in giro e sono morti nell'attesa che tu arrivassi". È lo sfogo amarissimo diretto a Sfera Ebbasta, di Donatella Magagnini, mamma di una delle vittime della calca all'uscita della Lanterna Azzurra, Daniele Pongetti, morto a 16 anni, insieme ad altri quattro ragazzini e ad una donna di 39anni, madre di 4 figli.La donna si ...

Una mamma scrive a Sfera EbBasta 'Mio figlio è morto - smettila di postare foto idiote' : Il dolore non la lascia un secondo, ripensando al figlio morto aspettando inutilmente che il suo idolo arrivasse sul palco. Ma la rabbia giorno dopo giorno cresce e ora lei ha detto basta. Basta ...