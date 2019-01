Bankitalia lancia l’allarme | “Italia rischio recessione | possibile aumento spread”

ilfogliettone

: RT @IlariaBifarini: Bankitalia lancia l’allarme #recessione per l’Italia. Davvero c’è chi ha il coraggio di sostenere che la colpa sia di p… - sotirias : RT @IlariaBifarini: Bankitalia lancia l’allarme #recessione per l’Italia. Davvero c’è chi ha il coraggio di sostenere che la colpa sia di p… - gnavoni : RT @IlariaBifarini: Bankitalia lancia l’allarme #recessione per l’Italia. Davvero c’è chi ha il coraggio di sostenere che la colpa sia di p… - LValmorel : RT @IlariaBifarini: Bankitalia lancia l’allarme #recessione per l’Italia. Davvero c’è chi ha il coraggio di sostenere che la colpa sia di p… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) La Banca d’Italia non pare avere lo stesso ottimismo del governo gialloverde. Via nazionale non fa sconti all’economia italiana e taglia le stime di crescita per il 2019, prevedendo che il Pil crescerà di appena lo 0,6% quest’anno, a fronte dell’1% di espansione stimato in precedenza e previsto dal governo. Una doccia fredda per l’esecutivo Conte che potrebbe essere costretto a una manovra correttiva se queste stime si materializzassero. Sempre secondo Palazzo Koch, nuovi rialzi dei tassi di interesse sui titoli pubblici, una più rapida trasmissione dei loro attuali livelli alle condizioni di finanziamento del settore privato o un più marcato deterioramento della propensione all'investimento delle imprese "metterebbero ala prosecuzione dell'espansione". "Per contro - prosegue- ritmi di crescita più sostenuti di quelli prefigurati in questo scenario potrebbero ...