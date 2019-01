Bankitalia gela il governo | “Allarme recessione” 

lastampa

(Di sabato 19 gennaio 2019) Una crescita nettamente inferiore alle attese. La spinta all’economia su cui contava ilgrazie alla manovra da poco approvata non ci sarà. La Banca d’Italia stima che la crescita del Prodotto interno lordo per quest’anno sarà dello 0,6%, quasi la metà rispetto a quanto previsto da Lega e Cinque Stelle solo poche settimane fa, cioè +1%. Per ...