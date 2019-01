Avellino | pusher fugge al blocco dei Carabinieri | arrestato dopo un folle inseguimento

Blastingnews

(Di sabato 19 gennaio 2019), 18 gennaio – Undi 33 anni originario di Frigento (AV), non si è fermato al posto diimposto daidella locale stazione nella mattinata di ieri. L’uomo ha iniziato così la suacorsa, innescando l’, nel tentativo di fuggire al controllo dei militari della Compagnia.un’affannosa rincorsa, ilè statocon l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'Quella che sembrava una tranquilla mattinata per la piccola cittadina di Mercogliano, in provincia di, si è tramutata in una scena degna dei più adrenalinici film polizieschi. Infatti, undi 33 anni alla guida della sua Fiat Punto, non si è fermato aldeidiimpegnati in un servizio di controllo del territorio. L’uomo ha così dato ...