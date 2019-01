Australian Open 2019 | tabellone maschile | Nishikori e Zverev rapidamente agli ottavi

Fabio Fognini e Camila Giorgi ko : l'Australian Open resta senza italiani : Alla fine della prima settimana, resta senza giocatori italiani l'Australian Open, prima prova del Grande Slam di tennis in corso si svolgimento a Melbourne. Dopo Seppi e Fabbiano, anche Fabio Fognini e Camila Giorgi sono stati eliminati al terzo turno: il ligure in 4 set dallo spagnolo Carreno Bust

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Fabio Fognini cede a Pablo Carreno Busta : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 OTTAVI DI ...

Tennis - Australian Open : Giorgi lotta ma cede alla Pliskova : MELBOURNE - Ci prova, Camila Giorgi, che se la gioca alla pari con Karolina Pliskova. Ma la ceca serve con più continuità e gioca meglio i punti importanti e chiude 6-4 3-6 6-2. La ceca, che superò ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : Halep elimina Venus - rimonta vincente di Naomi Osaka - out Giorgi : Si completa il terzo turno del tabellone di singolare femminile agli Australian Open con gli otto match della parte alta: andiamo a scoprire tutti i risultati di giornata. La romena Simona Halep dopo aver sofferto nei primi due incontri elimina rapidamente la statunitense Venus Williams ed agli ottavi incrocerà l’altra Williams, Serena, che oggi ha passeggiato tranquillamente contro l’ucraina Dayana Yastremska, letteralmente dominata ...

Australian Open – Giorgi ce la mette tutta - ma Pliskova trionfa al terzo set : la ceca stacca il pass per gli ottavi : Il percorso di Camila Giorgi agli Australian Open si interrompe ai sedicesimi di finale: l’azzurra ko al terzo set contro Karolina Pliskova E’ terminata la giornata di sfide femminili agli Australian Open. A chiudere le danze è stata la partita tra Camila Giorgi e Karolina Pliskova. La tennista azzurra ce l’ha messa tutta per ostacolare la ceca numero 8 al mondo e staccare il pass per gli ottavi di finale del primo Slam ...

Australian Open - dopo Fognini - sconfitta la Giorgi. Italiani eliminati : Camila Giorgi sconfitta al terzo dalla Karolina Pliskova. Anche Fognini fuori, eliminato in 4 set da Pablo Carreno Busta. - Finisce in due ore e mezza il sogno di Fabio Fognini eliminato al terzo ...

Tennis - Australian Open : azzurri fuori. Dopo Fognini - Giorgi out con la Pliskova : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Sono tutti eliminati gli azzurri agli Australian Open. Camila Giorgi è stata eliminata al terzo turno dalla ceca Karolina Pliskova in tre set, 6-4 3-6 6-2. ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : Halep elimina Venus - rimonta vincente di Naomi Osaka : Si completa il terzo turno del tabellone di singolare femminile agli Australian Open con gli otto match della parte alta: andiamo a scoprire tutti i risultati di giornata. La romena Simona Halep dopo aver sofferto nei primi due incontri elimina rapidamente la statunitense Venus Williams ed agli ottavi incrocerà l’altra Williams, Serena, che oggi ha passeggiato tranquillamente contro l’ucraina Dayana Yastremska, letteralmente dominata ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Camila Giorgi cede a Karolina Pliskova : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 4° ...

"Federer chi?". Il tennista scorda il pass - fermato agli Australian Open (che ha vinto 6 volte) : "Roger Federer chi?" Questo dovrebbe aver pensato l'addetto alla sicurezza che non ha lasciato entrare nella sala dei giocatori all'Australian Open il pluricampione, numero 3 del ranking mondiale, nonchè otto volte vincitore proprio degli Open Australiani. La colpa di Federer è stata quella di non avere un pass che dimostrasse chi fosse.Aveva forse dato per scontato di essere abbastanza famoso da non aver bisogno del tesserino. ...

Tennis - Australian Open : Djokovic e Zverev agli ottavi - Halep batte Venus e trova Serena : Il tedesco batte senza sofferenza Alex Bolt, numero 155 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-2. La partita si incanala subito in direzione di Zverev, che ruba il servizio alla wild-card ...

Tennis - Australian Open : Djokovic stoppa Shapovalov - fuori Fognini : Djokovic RESTA N.1 - Novak Djokovic si assicura di rimanere numero 1 del mondo anche dopo l'Australian Open 2019 grazie al 6-3 6-4 4-6 6-0 su Denis Shapovalov . "Denis la minaccia" è risultato fedele ...

Tennis - Australian Open : Fognini out - avanti Djokovic. Halep-S.Williams agli ottavi : ... numero 9, che ha avuto la meglio sul portoghese Joao Sousa, numero 44, 7-6, 8-6,, 6-1, 6-2 in 2 ore di gioco e Milos Raonic, numero 17 del mondo, che ha sconfitto 6-4, 6-4, 7-6, 8-6, il francese ...

Australian Open – Muguruza inarrestabile : Bacsinszky ko in due set - staccato il pass per gli ottavi : Garbine Muguruza manda al tappeto la svizzera Bacsinszky in due set e vola agli ottavi di finale degli Australian Open Sta per terminare un’altra giornata di sfide agli Australian Open. In campo ancora qualche giocatore per gli ultimi match di giornata. Ha terminato la sua sfida da poco la spagnola Garbine Muguruza, che ha asfaltato in due set la sua avversaria Bacsinszky. La numero 18 al mondo ha trionfato sulla svizzera col ...