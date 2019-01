Australian Open 2019 domani (20 gennaio) : programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : L’organizzazione degli Australian Open ha da poco rilasciato l’ordine di gioco della settima giornata del primo Slam dell’anno, con cui sarà dato il via agli ottavi di finale della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile. Sulla Rod Laver Arena ad aprire il programma sarà il match tra la ceca Petra Kvitova e la diciassettenne del New Jersey Amanda Anisimova, che sta stupendo un po’ tutti, ma è da tempo in ascesa ...

Australian Open 2019 : Fabio Fognini ko al terzo turno contro Pablo Carreno Busta. L’azzurro non sfata il tabù : Fabio Fognini non sfata il tabù rappresentato da Pablo Carreno Busta (n.23 del mondo) e perde nel terzo turno degli Australian Open 2019 a Melbourne. L’azzurro è stato sconfitto per la sesta volta in altrettanti confronti dall’iberico con il punteggio di 6-2 6-4 2-6 6-4 in 2 ore e 33 minuti di partita. Un Fognini assente ingiustificato nelle prime due frazioni che poi si è scosso nel terzo parziale, avendo un break di vantaggio nel ...

LIVE Camila Giorgi-Pliskova - Australian Open 2019 in DIRETTA : l’italiana cerca la grande impresa : Mattina italiana all’interno della Rod Laver Arena di Melbourne: Camila Giorgi e Karolina Pliskova scenderanno in campo nell’impianto più importante degli Australian Open per giocare il secondo match della sessione serale dell’edizione 2019, che vale per il terzo turno del primo Slam dell’anno. L’azzurra, per arrivare al terzo turno, ha superato in modo netto sia la slovena Dalila Jakupovic per 6-3 6-0 che la ...

LIVE Fognini-Carreno Busta - Australian Open 2019 in DIRETTA : il ligure perde in quattro set mestamente! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match del terzo turno degli Australian Open 2019 di tennis tra Fabio Fognini e Pablo Carreno Busta. Un confronto, programmato come terzo match sulla 1573 Arena, difficile per il nostro portacolori. Il ligure ha infatti in Carreno Busta uno degli avversari che ha sempre sofferto e non ha mai battuto in cinque precedenti sul circuito ATP. L’ultimo loro confronto, giocato a Montecarlo, risale a ...

LIVE Sport - DIRETTA 19 gennaio : sabato di fuoco con sport invernali - Australian Open e Serie A : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli sport in programma questo 19 gennaio. Solita scorpacciata di eventi sportivi quella che ci apprestiamo a vivere. In prima fila gli Australian Open di tennis con i match odierni che andranno a definire il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. Ci saranno i nostri Fabio Fognini e Camila Giorgi in gioco per il pass. Poi tantissimi appuntamenti per ...

LIVE Fognini-Carreno Busta - Australian Open 2019 in DIRETTA : l’azzurro sfida la bestia nera spagnola : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match del terzo turno degli Australian Open 2019 di tennis tra Fabio Fognini e Pablo Carreno Busta. Un confronto, programmato come terzo match sulla 1573 Arena, difficile per il nostro portacolori. Il ligure ha infatti in Carreno Busta uno degli avversari che ha sempre sofferto e non ha mai battuto in cinque precedenti sul circuito ATP. L’ultimo loro confronto, giocato a Montecarlo, risale a ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : l’Italia si aggrappa a Camila Giorgi e Fabio Fognini. In campo anche Djokovic : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Sul cemento di Melbourne (Australia) una giornata decisamente interessante che andrà a definire il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. In campo due azzurri: Fabio Fognini e Camila Giorgi. Il ligure si giocherà le proprie chance contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta mentre la 27enne nativa di Macerata ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Federer e Nadal agli ottavi - Seppi e Fabbiano ko : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 ottavi DI ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Sul velluto Angelique Kerber : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 4° ...

Australian Open 2019 - gli italiani in campo oggi (19 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Arriva il primo weekend degli Australian Open, nel quale si completano i terzi turni per quanto riguarda gli uomini e le donne. In casa Italia soltanto un nome è rimasto in entrambi i casi: tra i maschi Fabio Fognini, tra le femmine Camila Giorgi. Il ligure, testa di serie numero 12, affronterà il numero 23 del seeding, e cioè lo spagnolo Pablo Carreno Busta, contro il quale ha perso tutti i 5 precedenti: il percorso all’interno dello Slam ...

Australian Open 2019 oggi (19 gennaio) : orari e ordine di gioco delle partite. Programma - tv e streaming : Sesta giornata degli Australian Open in arrivo sui campi di Melbourne Park: si concludono gli incontri di terzo turno dei tabelloni maschile e femminile, e precisamente per quanto riguarda la parte alta. Il Programma degli uomini prevede un piatto forte nella sessione serale della Rod Laver Arena: il match tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov: il serbo vuole confermare quanto di buono fatto vedere nel match contro Jo-Wilfried Tsonga; il ...

Australian Open - Seppi e Fabbiano eliminati al 3° turno. Avanzano Federer e Nadal : Stop al terzo turno per Andreas Seppi e Thomas Fabbiano. Restano in corsa agli Australian Open Fabio Fognini e Camila Giorgi, che torneranno in campo domani. Seppi , numero 35 Atp, si è arreso in ...

Australian Open 2019 : Fabio Fognini e Camila Giorgi - due impegni diversi per cercare gli ottavi di finale : A distanza di poche ore, le ultime due presenze italiane nei due tabelloni degli Australian Open 2019 si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale. Fabio Fognini e Camila Giorgi sono attesi da impegni completamente differenti per genere di tennis giocato: lui dovrà vedersela con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, lei con la ceca Karolina Pliskova. Fognini, programmato come terzo match, attorno alle 5, sulla 1573 Arena, ha in Carreno Busta ...

LIVE Sport - DIRETTA 18 gennaio : risultati Australian Open - ottima Italia nel ciclismo su pista. Bene Tonetti e Marsaglia - Italia nona nel biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi venerdì 18 gennaio. Inizia il weekend e ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente, appassionante, infarcita di eventi da seguire tutti in tempo reale con OA Sport: non solo vi aggiorneremo con i risultati delle varie gare ma vi forniremo anche in DIRETTA tutte le notizie più importanti provenienti dal panorama universale. Si incomincia presto con gli Australian Open: Andreas ...