Atletica indoor | Fabbri sfiora i 20 metri nel lancio del peso | domani l’esordio di Tortu

Atletica indoor : Renaud Lavillenie apre la sua stagione con 5.82 : Doppio impegno sui 1000 e nel miglio di Kejelcha e Klosterhalfen a Seattle Il campione del mondo Indoor dei 3000 metri di Birmingham 2018 Yomif Kejelcha ha debuttato sulla pista Indoor di Seattle ...

Atletica – Indoor : tantissime manifestazioni in tutta Italia - quanti atleti in gara nel weekend : Indoor: tantissime manifestazioni sportive in tutta Italia, migliaia di atleti in gara nel weekend Entra a pieno regime la stagione Indoor 2019 dell’atletica, con il secondo fine settimana di attività. Nel weekend di sabato 12 e domenica 13 gennaio sono previste manifestazioni in tutta Italia con 13 impianti coinvolti, per un totale di oltre 5700 atleti-gara, e il debutto di alcuni azzurri. Ad Aosta, nella nona edizione del meeting ...

Atletica – Tutto pronto per la nuova stagione Indoor : Al via la nuova stagione Indoor di Atletica: tutti i dettagli Ai blocchi di partenza la nuova stagione agonistica dell’Atletica, con le prime manifestazioni per l’attività Indoor. Neppure il tempo di far trascorrere le festività di inizio anno e arriva subito il weekend inaugurale, tra il 5 e il 6 gennaio, in tre sedi diverse: Ancona, per entrambe le giornate, e aprono le porte anche gli impianti di Padova (sabato) e Bergamo (domenica). ...