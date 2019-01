Ascolti tv | vince Il milionario bene la maratona della Melevisione

Ascolti Tv 18 venerdì gennaio 2019 - Vince Scotti contro Perego. Vanno forte Quarto grado e Tv8 : Ascolti Tv di venerdì 18 gennaio 2019 . La seconda puntata di Superbrain non arriva a 3 milioni di spettatori di media, 2,8, pari al 12,7% di share e deve arrendersi a Canale 5 che con Chi Vuol Essere ...

Ascolti TV | Venerdì 18 gennaio 2019. Basta il 13.9% al Milionario per vincere. Superbrain fermo al 12.7% - The Good Doctor 6.5% - IGT 6.1% : Superbrain Nella serata di ieri, Venerdì 18 gennaio 2019, su Rai1 la seconda puntata di Superbrain ha conquistato 2.791.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 alle 23.59 - Chi Vuol Essere Milionario? ha raccolto davanti al video 2.941.000 spettatori pari al 13.9% di share (ultimo segmento Rewind di 6 minuti: 1.109.000 – 9.8%). Su Rai2 la serie tv in replica The Good Doctor ha interessato 1.480.000 spettatori ...

Ascolti Tv 16 gennaio 2019 - Supercoppa da 7 - 8 milioni di media - 36% di share - . Bene Chi l'ha visto? La sera vince Ambra : Ascolti Tv di mercoledì 16 gennaio 2019 . Raiuno brinda in Supercoppa assieme alla Juventus che la vince: la sfida contro il Milan ha ottenuto un ascolto medio di 7,8 milioni di spettatori, pari al 36%...

Ascolti tv - Non ho niente da perdere vince il prime time con 3.6 milioni di telespettatori : Il film “Non ho niente da perdere“, diretto da Fabrizio Costa con Carolina Crescentini e Edoardo Pesce per il ciclo “Purché finisca bene” trasmesso da Rai1 vince il prime time del 15 gennaio con 3.625.000 telespettatori e il 15.2% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 il film La vita è una cosa meravigliosa ha raccolto davanti al video 2.402.000 telespettatori pari all’11.3% di share. Su La7 DiMartedì, ospiti ...

Ascolti TV | Lunedì 14 gennaio 2019. La Compagnia del Cigno vince con il 24.5% - Lo Stagista Inaspettato 12.6% : La Compagnia del Cigno - Hildegard De Stefano Su Rai1 La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.584.000 spettatori pari al 24.5% di share. Su Canale 5 Lo Stagista Inaspettato ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Roma-Virtus Entella ha interessato 1.793.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Big Game – Caccia al Presidente ha catturato l’attenzione ...

Ascolti tv prima serata di ieri : vince Napoli-Sassuolo - Dottoressa Giò supera i 3 milioni : ieri sera, 13 gennaio, spazio alla partita Napoli-Sassuolo, andata in onda su Rai Uno, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Grande attesa, invece, su Canale 5 per la prima puntata de La Dottoressa Giò, la fiction andata in onda dopo anni di stop. Su Rai Due, poi, è stato dato spazio alle repliche de La Porta Rossa, la fiction di successo con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Ascolti tv 13 gennaio: tutti i risultati La partita ...

Ascolti tv - SuperBrain vince di misura su Chi vuol essere milionario : L’esordio della nuova edizione di Super Brain – Le Supermenti, condotto da Paola Perego su Rai1, ha avuto 3 milioni 13mila spettatori e il 13,8 di share. Un pareggio sostanziale con Chi vuol essere milionario? che su Canale è stato visto da 2 milioni 971mila spettatori, realizzando anch’esso uno share del 13,8% di share. Su Rai2 i tre episodi di The Good Doctor con una media di 1 milione 640mila spettatori hanno ottenuto il ...

Ascolti Tv 10 gennaio 2019. Che Dio Ci Aiuti garanzia di successo. Salvini fa volare Vespa e vince la sfida indiretta con il premier Conte : Ascolti Tv di giovedì 10 gennaio 2019 . È sempre la fiction di Raiuno a dominare il campo. Che Dio Ci Aiuti 5 con Elena Sofia Ricci ha conquistato oltre 6,2 milioni di media spettatori, pari al 26,4% ...

Ascolti tv - vince il ciclo di Purché finisca bene con oltre 4.5 milioni di telespettatori : oltre 4,5 milioni per ‘L’amore il sole e le altre stelle‘, il secondo appuntamento con il ciclo ‘Purché finisca bene’ su Rai1, che ha vinto la gara degli Ascolti nel prime time del 9 gennaio. La commedia ha avuto per la precisione 4.570.000 telespettatori (share 19.7%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film in prima visione con Dev Patel, Rooney Mara e Nicole Kidman ‘Lion – La strada verso ...

Ascolti tv - La compagnia del cigno si conferma vincente su Titanic con 5.3 milioni : La seconda puntata de La compagnia del cigno in onda l’8 gennaio su Rai1 si conferma leader nel prime time con 5 milioni 383mila telespettatori con uno share del 21.96%. Ascolti tv prime time Su Canale5 Titanic (seconda parte) ha segnato 2 milioni 526mila telespettatori con il 10.4% di share. Su Italia1 Mechanic: Resurrection ha registrato 2 milioni 135mila spettatori (8.52%). Su Rai2 erano in programma i primi tre episodi della nuova ...

Ascolti Tv 8 gennaio 2019 - serata doc per Raiuno. Vince la Compagnia del Cigno - buona ripartenza per Floris : Ascolti tv 8 gennaio 2019 . Se il pomeriggio tv di Canale 5 è una macchina da guerra, con in campo le due regine del Biscione, Maria De Filippi e Barbara d'Urso, va detto che dal preserale in poi ...

Ascolti tv - Soliti ignoti speciale Lotteria Italia vince con 5.2 milioni di telespettatori : 5 milioni e 250mila telespettatori hanno seguito su Rai1 lo speciale de ‘I Soliti ignoti’ dedicato alla Lotteria Italia, con l’estrazione dei biglietti vincenti. È stato il programma più visto dell’intera giornata del 6 gennaio, dopo il Tg1 delle 20 (5 milioni 687mila spettatori, 24,5% di share), con il 22,5% di share e rispetto allo scorso anno ha guadagnato 1,3 punti di share, nonostante la crescita di Rai2 e ...

La memoria di Adriano - lo speciale su Celentano (e Heidi) fanno vincere alla Rai la sfida degli Ascolti : Celentano e Heidi fanno vincere alla Rai la sfida degli ascolti con Mediaset. Secondo i dati auditel ieri sera 5 gennaio su Rai1 è andato in onda Heidi che è stato visto da 4.420.000 spettatori, con uno share pari al 20.5%. Su Canale 5 era invece in programma il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Fuga

