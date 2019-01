Articolo Uno Campania | ci candidiamo a ospitare iniziativa sul Mezzogiorno

L'Europa a metà. A Bruxelles coi parlamentari di Articolo Uno : Le prime risposte arrivano da Kathleen Van Brempt, eurodeputata belga, vicepresidente di S&D, che indica nell'economia verde la via per il cambiamento della nostra economia. Un cambiamento radicale, ...

Con coraggio per una sinistra nuova. Lettera ad Articolo Uno - verso il 16 dicembre : ... in attività produttive di scarsa prospettiva, se non obsolete, perché incapaci di innovarsi e di inserirsi in settori economici utili al paese o vincenti nell'economia internazionale. Investire ...