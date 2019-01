ilfattoquotidiano

: Andreotti celebrato in Senato per il centenario della nascita. Un falso storico vergognoso - Cascavel47 : Andreotti celebrato in Senato per il centenario della nascita. Un falso storico vergognoso - IlMattinale : RT @mati_siracusano: C'era una volta #Andreotti: grazie a @tripodimaria e @GiorgioSilli per aver celebrato il #Centenario della nascita del… - CittaPasolini : RT @unoenessunoe: Il Senato ha celebrato un condannato per #mafia, l'ex giudice #Caselli su #Andreotti #blob -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Se scrivi di Robespierre puoi esaltarne alcune qualità, ma non puoi non evidenziare che mandò molti alla ghigliottina e finì egli stesso ghigliottinato. Non puoi. Se lo fai costruisci un. Ecco, undi questo tipo è stato costruito neldi Giulio. Le celebrazioni – con schiere di politici, giornalisti, artisti, nani e ballerine – hanno esaltato lo “statista” e oscurato, come fatto marginale, le accuse e il processo per mafia finito con l’assoluzione e la prescrizione per i fatti precedenti al 1980. Una vergogna.Ampiamente prevista da Gian Carlo Caselli, giusto e valoroso magistrato in pensione. Ha parlato di “masochismo istituzionale di chi celebra” col solenne patrocinio del. È proprio così. È calato il velo sull’esito del processo al “Divo Giulio” dopo il “verdetto di provata colpevolezza fino al ...