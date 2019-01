Andrea Damante nel ' mirino' | le foto su Instagram sono uguali a quelle di altri influencer

Andrea Damante copia su Instagram/ Foto - "duplica" i post degli altri influencer : i casi eclatanti : Andrea Damante potrebbe avere un 'blocco' di creatività. Ecco perché, si 'diverte' in qualche modo a copiare le pose pensate dagli altri influencer...

"Giulia De Lellis è una nana oscena" : l'attrice Priscilla Salerno attacca l'ex fidanzata di Andrea Damante : "Una nana oscena": Priscilla Salerno, attrice di film per adulti ha definito così senza mezzi termini Giulia De Lellis, ex gieffina vip ed ex corteggiatrice di Andrea Damante, conservando parole poco tenere nei confronti anche del ragazzo.Ha dichiarato la Salerno in una Instagram Story: Ragazzi sono sul treno con Giulia De Lellis. Ora capisco perché quel tipo Andrea Damante l’ha tradita. Lui c’ha provato anche con me, ovviamente essendo ...

Andrea Damante - la nuova fidanzata è Chiara Biasi? : A riportare l'indiscrezione è il sito 361magazine: l'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante - concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip - starebbe frequentando l'influencer Chiara Biasi.I due sono stati visti negli scorsi giorni nel privé di un locale milanese, il Volt, con i bene informati che sostengono che al momento non vorrebbero uscire allo scoperto in quanto escono da chiacchierate precedenti relazioni.prosegui ...

Andrea Damante - impazza il rumors sulla Biasi : 'Da un po' di tempo escono assieme' : Per Andrea Damante, ex tronista di Uomini e donne, potrebbero esserci delle novità importanti dal punto di vista sentimentale. Le ultimissime di gossip di queste ore, infatti, rivelano che dopo la fine della storia d'amore con Giulia De Lellis, tra le più chiacchierate in assoluto sul mondo social degli ultimi tempi, per Andrea potrebbe essere giunto il momento di voltare pagina e la sua vita potrebbe essere stravolta da un'altra famosa ...

Andrea Damante si frequenta con la famosa influencer. I due pizzicati nuovamente a Milano. Leggi per saperne di più : Andrea Damante e l’influencer: “Da un po’ di tempo escono insieme. Sicuramente c’è stato un flirt”. I due pizzicati nuovamente a Milano nel privé di un locale: la situazione Andrea Damante continua a professarsi... L'articolo Andrea Damante si frequenta con la famosa influencer. I due pizzicati nuovamente a Milano. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gossip : Andrea Damante avvistato più volte con la fashion blogger Chiara Biasi : La vita sentimentale di Andrea Damante continua a tenere banco nel mondo del Gossip: nonostante il 28enne si professi single e felice di esserlo, in queste settimane stanno circolando numerose voci che sostengono il contrario. Dopo essere stato paparazzato nella notte milanese accanto a Chiara Biasi una decina di giorni fa, secondo "361 Magazine" il deejay veneto avrebbe trascorso molte altre serate in compagnia della bella fashion blogger. In ...

Andrea Damante - la nuova fiamma è la influencer? : Andrea Damante è sempre single, come lui continua a sostenere, oppure ha sostituito nel cuore Giulia De Lellis, con la quale ha avuto una love story che ha fatto impazzire i gossippari di...

Andrea Damante - è la influencer la nuova fiamma? : Andrea Damante è sempre single, come lui continua a sostenere, oppure ha sostituito nel cuore Giulia De Lellis, con la quale ha avuto una love story che ha fatto impazzire i gossippari di...

Andrea Damante e l’influencer - il gossip : “Da tempo escono assieme” : Andrea Damante e l’influencer: “Da un po’ di tempo escono insieme. Sicuramente c’è stato un flirt”. I due pizzicati nuovamente a Milano nel privé di un locale: la situazione Andrea Damante continua a professarsi single e in attesa di un amore travolgente, dopo il naufragio della love story con Giulia De Lellis. Forse l’attesa è […] L'articolo Andrea Damante e l’influencer, il gossip: “Da ...

Andrea Damante ‘disturba’ Giulia De Lellis : è ancora innamorato? : Andrea Damante lancia di nuovo una frecciatina a Giulia De Lellis? Andrea Damante continua a mandare frecciatine alla sua ex fidanzata Giulia De Lellis. È questa l’impressione che si ha guardando le Instagram Stories dell’ex tronista di Uomini e Donne. La prossima settimana l’influencer compierà 23 anni e ha intenzione di organizzare una festa di compleanno folle, un party che lascerà senza parole i suoi invitati. Andrea ...

Andrea Damante - nuova presunta frecciatina per Giulia De Lellis sulla festa di compleanno : Andrea Damante lancia delle nuove frecciatine rivolte alla sua ex fidanzata Giulia De Lellis? È questa l'impressione che si ha spulciando le Instagram stories dell'ex tronista di Uomini e donne, il quale sembra aver replicato proprio alle stories che la bella Giulia in queste ore ha postato sui social. E i fan, ovviamente, hanno subito colto questa assonanza dato che non sarebbe la prima volta che Damante fa il verso ai video della sua ormai ex ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis Lui è ancora innamorato? «Si è tatuato il suo volto sul braccio» : Andrea Damante e il tattoo sul braccio. L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram una serie di stories in cui mostra il suo nuovo tatuaggio. Il volto di una donna e una rosa. Ma...

Raffaella Mennoia e gli attriti con Andrea Damante : parla l’autrice : Raffaella Mennoia e gli attriti con Andrea Damante: parla l’autrice e fa chiarezza Raffaella Mennoia è indispettita con Andrea Damante dopo che quest’estate la storia d’amore dell’ex tronista di Uomini e Donne con Giulia De Lellis è naufragata? Tante le voci che si sono sentite sull’ex coppia. E tanti coloro che hanno preso le parti […] L'articolo Raffaella Mennoia e gli attriti con Andrea Damante: parla ...

Andrea Damante e suo cugino Angelo a Riccanza 3 : 'Vorremmo lavorare insieme' : Ieri sera nel corso della nuova puntata di Riccanza 3, il reality show in onda su Mtv e dedicato ai 'giovani ricchi' è stato ospite anche Andrea Damante, ben noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e donne e successivamente per aver preso parte al Grande Fratello Vip. Damante, però, ha acquisito una certa popolarità anche per la sua relazione con Giulia De Lellis, che tuttavia è giunta definitivamente al capolinea da qualche ...