Andrea Belotti e il Torino | tra presente e futuro L’estero osserva

: Esclusiva @Cuore_Toro - #WestHam interessato ad Andrea #Belotti: nella lista di Pellegrini per il dopo Arnautovic (… - MatteoPedrosi : Esclusiva @Cuore_Toro - #WestHam interessato ad Andrea #Belotti: nella lista di Pellegrini per il dopo Arnautovic (… - andrea_b72 : RT @jolandafiore: #RomaTorino Partita di carattere della Roma che si complica la vita da sola, con la nota lieta Zaniolo. Toro che avrebbe… - 1Dovahkiin : RT @Robertoro80: @Enrzak @MatteoPedrosi Può anche aver toccato la palla Olsen ma Fazio spinge Andrea su Olsen che per prendere la palla sc… -

(Di sabato 19 gennaio 2019)e il, trae il, tra. L’esteroDue anni fa mai ci saremmo aspettati di vederealdi questi tempi. L’attaccante bergamasco aveva infatti vissuto una stagione meravigliosa dal punto di vista personale e sembrava lanciato verso una big. Ventotto gol in trentotto presenze in una squadra non di prima fascia sono sicuramente un bottino invidiabile, sintomo che il ragazzo ha vero fiuto per il gol.Nell’ultimo anno e mezzo però, le cose non sono andate per il meglio. Pochi gol, prestazioni spesso incolori, critiche insistenti e la maglia della nazionale azzurra prima conquistata e poi persa. Ilproprio in queste due stagioni ha sofferto in alcuni frangenti di una certa sterilità offensiva, nonostante un potenziale da big. ...