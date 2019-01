ANALISI SUI MERCATI FINANZIARI

Sui vaccini è il tempo degli studi scientifici seri - non delle ANALISI choc : Le dichiarazioni fatte in seguito alle analisi sul contenuto del vaccino “Infanrix” da parte dei free-vax di Corvelva (Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni), riprese anche in prima pagina dal quotidiano “Il tempo” (che in tema ha intervistato il presidente dell’ordine naz