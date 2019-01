Amnesty International | le 5 campagne in difesa dei diritti umani - Sky TG24

Amnesty International - su Twitter per le donne un insulto ogni 30 secondi : Problematico o apertamente offensivo. Così sono stati etichettati il 7,1% dei messaggi inviati a politiche e giornaliste britanniche e americane nel 2017 su Twitter. La percentuale sembra bassa, ma con i numeri del social network fa milioni. I tweet incriminati sono 1 su 14, in totale 1,1 milioni di post, pubblicati a un ritmo di uno ogni 30 secondi secondo uno studio di Amnesty ...

Gestione repressiva e retorica xenofoba. L’Italia secondo il rapporto di Amnesty International : La Ong: «Ostacolato lo sbarco di centinaia di persone, infliggendo ulteriori sofferenze». Allo stesso tempo «nel 2018 fornitura di armi a paesi in guerra»

Diritti umani - Amnesty International presenta il rapporto Rights today. Segui la diretta : Nel 70esimo anniversario della Dichiarazione universale Amnesty international fa il punto sulla situazione dei Diritti umani nel 2018. Segui la diretta della conferenza stampa di presentazione di Rights Today L'articolo Diritti umani, Amnesty international presenta il rapporto Rights today. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Amnesty International : 'L'Italia tra gestione repressiva sui migranti e retorica xenofoba nella politiva' : Non è un quadro positivo dell'Italia, quello delineato dal rapporto 'La situazione dei diritti umani nel mondo. Il 2018 e le prospettive per il 2019', pubblicato da Amnesty International in occasione ...

DIRITTI UMANI - Lunedì 10 dicembre alle 18.30 a cura di ActionAid - Amnesty International Italia - Caritas - Emergency e Oxfam : 'DIRITTI a testa alta', fiaccolata in piazza Castello per celebrare la Dichiarazione universale dei DIRITTI UMANI 10-12-2018 / In evidenza Lunedì 10 dicembre 2018 ActionAid, AMNESTY International ...

Il rapporto di Amnesty International punta il dito contro l’Italia : “Sui migranti gestione repressiva” : «gestione repressiva del fenomeno migratorio», «erosione dei diritti umani dei richiedenti asilo», «retorica xenofoba nella politica», «sgomberi forzati senza alternative». Non è un quadro positivo dell’Italia, quello delineato dal rapporto «La situazione dei diritti umani nel mondo. Il 2018 e le prospettive per il 2019», pubblicato da Amnesty Inte...

Amnesty International ritira la massima onorificenza ad Aung San Suu Kyi per l'indifferenza nei confronti dei Rohingya : Le immagini di centinaia di famiglie, con bambini, costrette ad attraversare fiumi in condizioni disperate, sono entrate nelle case di tutto il mondo. Così come il silenzio, talvolta assordante, di ...

