Al bar gli servono brillantante per lavastoviglie al posto dell’acqua | il medico | “E’ in

Gli ultimi episodi di SWAT sbarcano su Rai2 con Hondo impegnato tra minacce e morti : anticipazioni 19 e 26 gennaio : Dopo oltre un mese di attesa gli ultimi episodi di SWAT sbarcano su Rai2 per chiudere in bellezza questa prima stagione. La prima serata si dividerà tra NCIS Los Angeles e la squadra di Hondo al grido di "mai fermarsi" almeno secondo quanto si può vedere e sentire nel promo italiano postato dalla pagina ufficiale della seconda rete Rai e che potete trovare in fondo all'articolo. Secondo le prime anticipazioni sembra che la tv pubblica ...

Chiede acqua in un bar ma gli versano detersivo : 28 in terapia intensiva : Entra in un bar e Chiede un bicchiere di acqua ma gli versano un detersivo. E' accaduto a Castrignano del Capo a lecce. L'uomo è in terapia intensiva

Juventus : stasera barzagli - Bonucci e Chiellini ospiti di Maria De Filippi : La grande forza Juventus, negli ultimi sette anni, è stata senza dubbio la difesa. A rende un muro invalicabile la retroguardia juventina sono state le grandi prestazioni di Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. I tre giocatori bianconeri hanno un feeling unico e le loro giocate con la maglia della Juve sono messe in risalto dai media di tutto il mondo. Da anni formano l’ormai leggendaria BBC, i tre difensori si sono separati ...

bari - famiglia schiava del web : restano chiusi in casa per due anni : Per una famiglia salentina, il web era diventato una dipendenza patologica , tanto da indurre i genitori e i due figli, una bambina di 9 anni e un ragazzo di 15 anni, a restare segregati in casa per ...

Paola barale censurata - lei sbotta : “Pagliacci” : Paola Barale: lo sfogo dopo il video cancellato su Instagram Durante questi giorni Paola Barale sta visitando l’India, e oggi ha caricato un video su Instagram che raffigurava un raduno religioso in cui prendevano parte persone del luogo non vestiti completamente. La bionda conduttrice ha però precisato che in quei paesi i riti dovevano essere fatti in quel modo, ma non c’è stato nulla da fare: Paola Barale è stata censurata e il ...

Gli servono al bar detersivo al posto dell'acqua : asportato stomaco a 28enne in Puglia : In un bar di Castrignano del Capo hanno versato per errore detersivo brillantante per lavastoviglie a un cliente che aveva chiesto un bicchier d'acqua, un imprenditore di 28 anni che è stato poi sottoposto a un intervento di asportazione dello stomaco, durato 5 ore, all'ospedale Panico di Tricase. Il giovane è ora in terapia intensiva. La notizia è riportata dal Quotidiano di Puglia. L'imprenditore era andato nel bar per ...

Chiede acqua al bar - gli servono brillantante : 27enne gravissimo/ Lecce - asportato stomaco e parte esofago : Lecce, Chiede acqua al bar e gli servono brillantante: 27enne gravissimo. asportato stomaco e parte dell'esofago al giovane imprenditore

Al bar gli danno del detersivo al posto dell’acqua. 28enne è grave : asportato lo stomaco : Il 28enne è stato già operato al "Panico" di Tricase. Ora è in rianimazione. L'intervento si è reso necessario dopo un clamoroso incidente in un bar di Castrignano del Capo: al giovane sarebbe stato servito del brillantante per lavastoviglie. Indagano i carabinieri.Continua a leggere

Puglia - famiglia schiava del computer. barricati in casa da due anni e mezzo - mangiavano solo biscotti e merendine : Non uscivano di casa da due anni e mezzo. mangiavano solo biscotti, merendine e caramelle ed erano sempre davanti al computer, ormai letteralmente schiavi del web. La vicenda, che ha dell’incredibile, viene dalla Puglia, zona nord del Salento, e a riportarla è La Gazzetta del mezzogiorno. Una famiglia di quattro persone, composta da padre, madre e due figli, è stata colpita da quella che in Giappone chiamano ‘sindrome di ...

Lecce - al bar chiede l'acqua e gli servono il brillantante : gravissimo un 27enne : Il giovane si è subito sentito male e i sanitari del 118 lo hanno trasportato all'ospedale di Tricase dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Asportato anche lo stomaco e parte dell'esofago

Beve brillantante al bar e gli asportano lo stomaco : A Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, un uomo è in gravi condizioni per aver ingerito un bicchiere di brillantante. L'uomo, un imprenditore 28enne, aveva ordinato un bicchiere d'acqua in un bar ma per errore gli è stato servito del detersivo per lavastoviglie incolore. Il giovane ha accusato immediatamente un malore; i presenti hanno chiamato il soccorso sanitario che lo ha immediatamente trasferito nel vicino ospedale Cardinale Panico ...

Serie A Frosinone - baroni : «Voglio una squadra coraggiosa» : Frosinone - ' Formazione? Ariaudo sarà sicuramente out insieme a Zampano e Ciofani , Salamon si è allenato ma è da valutare '. Comincia sciogliendo alcuni dubbi di formazione Marco Baroni , nella ...

Detersivo al posto dell’acqua : 28enne entra in un bar per bere ma gli viene servito del brillantante. E’ gravissimo : Un bicchiere d’acqua che gli serviva per prendere una compressa di medicinale. Per questo un uomo di 28 anni è entrato in un bar di Castrignano del Capo (Lecce) solo al posto dell’acqua gli è stato servito del brillantante per lavastoviglie. Ora il ragazzo si trova ricoverato in ospedale in prognosi riservata nel reparto di rianimazione e le sue condizioni sono gravissime. I sanitari hanno dovuto asportargli parte dello stomaco a ...

bari - famiglia schiava del web : non uscivano di casa da due anni : Ad agevolare la famiglia nella loro chiusura col mondo esterno è stata la piccola pensione che percepisce il padre e che gli permetteva di non lavorare. Il nucleo famigliare è ora affidato alla cura ...