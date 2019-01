Al bar gli danno del detersivo al posto dell’acqua 28enne è grave | asportato lo stomaco

Puglia - famiglia schiava del computer. barricati in casa da due anni e mezzo - mangiavano solo biscotti e merendine : Non uscivano di casa da due anni e mezzo. mangiavano solo biscotti, merendine e caramelle ed erano sempre davanti al computer, ormai letteralmente schiavi del web. La vicenda, che ha dell’incredibile, viene dalla Puglia, zona nord del Salento, e a riportarla è La Gazzetta del mezzogiorno. Una famiglia di quattro persone, composta da padre, madre e due figli, è stata colpita da quella che in Giappone chiamano ‘sindrome di ...

Lecce - al bar chiede l'acqua e gli servono il brillantante : gravissimo un 27enne : Il giovane si è subito sentito male e i sanitari del 118 lo hanno trasportato all'ospedale di Tricase dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Asportato anche lo stomaco e parte dell'esofago

Beve brillantante al bar e gli asportano lo stomaco : A Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, un uomo è in gravi condizioni per aver ingerito un bicchiere di brillantante. L'uomo, un imprenditore 28enne, aveva ordinato un bicchiere d'acqua in un bar ma per errore gli è stato servito del detersivo per lavastoviglie incolore. Il giovane ha accusato immediatamente un malore; i presenti hanno chiamato il soccorso sanitario che lo ha immediatamente trasferito nel vicino ospedale Cardinale Panico ...

Serie A Frosinone - baroni : «Voglio una squadra coraggiosa» : Frosinone - ' Formazione? Ariaudo sarà sicuramente out insieme a Zampano e Ciofani , Salamon si è allenato ma è da valutare '. Comincia sciogliendo alcuni dubbi di formazione Marco Baroni , nella ...

Detersivo al posto dell’acqua : 28enne entra in un bar per bere ma gli viene servito del brillantante. E’ gravissimo : Un bicchiere d’acqua che gli serviva per prendere una compressa di medicinale. Per questo un uomo di 28 anni è entrato in un bar di Castrignano del Capo (Lecce) solo al posto dell’acqua gli è stato servito del brillantante per lavastoviglie. Ora il ragazzo si trova ricoverato in ospedale in prognosi riservata nel reparto di rianimazione e le sue condizioni sono gravissime. I sanitari hanno dovuto asportargli parte dello stomaco a ...

bari - famiglia schiava del web : non uscivano di casa da due anni : Ad agevolare la famiglia nella loro chiusura col mondo esterno è stata la piccola pensione che percepisce il padre e che gli permetteva di non lavorare. Il nucleo famigliare è ora affidato alla cura ...

bari - famiglia schiava del web : non uscivano di casa da due anni : Totalmente schiavi del web, talmente dipendenti da non uscire più di casa. È il caso choc di una famiglia salentina, che rimasta per due anni e mezzo chiusa in casa perché soggiogata dal web per il ...

Lecce - al bar gli danno il brillantante al posto dell'acqua : grave 28enne : E' una vicenda assurda quella accaduta ad un 28enne originario della provincia di Lecce. I fatti si sono verificati a Castrignano del Capo (località dell'hinterland salentino) ieri, 18 gennaio, intorno a mezzogiorno,. Il ragazzo aveva sete, e quindi si è recato in un bar del posto per consumare qualcosa e prendere un bicchiere d'acqua. Sfortunatamente nel bicchiere non c'era il liquido vitale per la salute umana, ma del brillantante, additivo ...

Al bar gli danno del brillantante al posto dell'acqua. Ragazzo di 28 anni rischia la vita : asportato lo stomaco : Entra in un bar di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, chiede un bicchiere d'acqua ma gli danno da bere il brillantante della lavastoviglie. Questo ha raccontato un giovane di 28...

Al bar gli danno da bere brillantante al posto dell'acqua. Rischia la vita un giovane : asportato l'intero stomaco : Entra in un bar di Castrignano del Capo, chiede un bicchiere d'acqua ma gli danno da bere il brillantante della lavastoviglie. Questo ha raccontato un giovane che si è presentato poco dopo...

Lecce - al bar gli danno brillantante al posto dell'acqua : grave 28enne - : L'incidente è avvenuto a Castrignano del Capo e sembra causato da disattenzione. Il ragazzo è stato sottoposto a un intervento: gli è stato esportato lo stomaco e parte dell'esofago ma rimane in ...

Lombardia : gli appuntamenti della Giunta regionale (2) : (AdnKronos) - L'assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato partecipa alle ore 11 all'inaugurazione della sede operativa della 'S.O.S Italia Libera', in via Gallarate 32, associazione nazionale antiracket e antiusura, iscritta come sede principale presso le Pr

Lombardia : gli appuntamenti della Giunta regionale : Milano, 19 gen. (AdnKronos) - Diversi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, sabato 19 gennaio. L'assessore al Welfare, Giulio Gallera, partecipa al convegno 'Milano...Vaccina 2019, aggiornamenti in tema di vaccinazioni' al via alle 9.30 all'università degli Studi d

Lecce - al bar gli danno brillantante al posto dell’acqua : grave 28enne : Lecce, al bar gli danno brillantante al posto dell’acqua: grave 28enne L’incidente è avvenuto a Castrignano del Capo e sembra causato da disattenzione. Il ragazzo è stato sottoposto a un intervento: gli è stato esportato lo stomaco e parte dell’esofago ma rimane in prognosi riservata Parole chiave: ...