Al Bano - Romina Power : 'Quella non la voglio'. E' guerra a Loredana Lecciso : Il settimanale Spy riporta una voce secondo cui Romina Power , special guest dello show dell'ex marito Al Bano presto in onda su Canale 5, abbia fatto di tutto per non avere Loredana Lecciso , l'ex ...

AlBano e Romina Power : figli - canzoni e vita privata da ex : Albano e Romina Power: figli, canzoni e vita privata da ex Carriera Albano e Romina Albano e Romina festeggiano ben cinquantacinque anni di vita insieme, seppur altalenanti. Ben nota a tutti è la tragica scomparsa della primogenita, Ylenia, mai più tornata a casa dopo un viaggio negli Stati Uniti. La ragazza, all’epoca, aveva solo 18 anni e il mistero sulla sua sorte, il non sapere la verità, portò il rapporto tra Albano e Romina a ...

Al Bano torna in tv con Romina Power. Poi punge : più facile cantare con Salvini che con Baglioni» VIDEO : di Marco Castoro Al Bano torna in tv da mercoledì in prima serata su Canale 5. Due show evento, ci sarà pure Romina Power? ' È mai possibile che la prima domanda debba sempre riguardare Romina? ...

Al Bano - 55 anni nel sole 'Il mio show in famiglia con Romina' : Due serate evento su Canale 5, il 23 e il 30 gennaio per festeggiare i 55 anni di carriera, 55 passi nel sole , ma il vero show è vederlo raccontare l'incontro col ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Romina Power messa a dura prova da Al Bano. Messaggio ironico su Instagram : Romina Power è impegnata nei preparativi della trasmissione di Al Bano, 55 Passi nel Sole. Evidentemente la mole di lavoro è enorme e le cose da fare sono tante. Romina stempera lo stress con un post ironico sul suo profilo Instagram. Pubblica così una foto che ritrae i suoi due cagnolini, sdraiati sul divano del camerino, con un’aria stravolta e commenta: “In camerino registrando 55 passi nel… delirio , hem, nel sole ...

AlBano Carrisi e Romina Power - colpaccio doppio a Mediaset : ascolti - sta per arrivare la valanga : Trionfo doppio per Albano Carrisi e Romina Power. La mitica coppia della canzone italiana, come riporta Italia Oggi, verrà celebrata da uno show-evento su Canale 5. per due puntate, il 23 e il 30 gennaio, 55 Passi ripercorrerà la loro carriera. Leggi anche: "Baglioni, qui serve ordine". Al Bano, par

Al Bano e Romina Power a C’è Posta per te il 19 gennaio : prime anticipazioni e ospiti : Al Bano e Romina Power a C'è Posta per te saranno gli ospiti della seconda puntata del 19 gennaio, in onda in prima serata su Canale5 a cominciare dalle 21,10. Dopo Ricky Martin, sarà la coppia d'oro della canzone italiana a varcare la soglia dello studio di Maria De Filippi per una delle sorprese di puntata che negli ultimi anni hanno reso particolare il programma di Canale5. I due artisti, già marito e moglie e genitori di 4 figli, ...

C’è posta per te : una storia lesbo e AlBano e Romina nella seconda puntata : C'è posta Per Te Di amori contrastati a C’è posta per te se ne vedono tanti. Tuttavia la storia che racconterà Maria De Filippi il prossimo sabato, nel corso della seconda puntata del people show, è diversa. Protagonista, infatti, una ragazza lesbica che manda la posta ai suoi familiari, contrari al suo fidanzamento che presto dovrebbe sfociare in un matrimonio. “Io lo so che non è facile accettare il fatto che sto sposando una ...

Al Bano e Romina Power festeggeranno insieme 55 anni di carriera del cantante su Canale 5 : AlBano Carrisi e Romina Power torneranno insieme a breve sul piccolo schermo. Durante l'evento in programma si faranno dei festeggiamenti, dedicati ai 55 di carriera del 'Leone' di Cellino San Marco. La trasmissione andrà in onda in due serate di mercoledì, 23 e 30 gennaio su Canale 5. Si chiamerà 55 Passi nel Sole il programma dove, oltre che festeggiare la carriera del cantante pugliese, si celebrerà il primo brano di successo dell'artista ...

Al Bano fa una confessione su Romina Power e la figlia Cristel : Al Bano chiarisce: Romina Power non condurrà con lui “55 Passi nel Sole” Attesissimo il primo dei due speciali musicali dedicati ad Al Bano Carrisi, che andrà in onda su Canale 5 in prima serata mercoledì 23 gennaio a partire dalle 21.20 (il secondo è previsto invece per il mercoledì successivo, ossia il 30 gennaio) dal titolo 55 Passi nel Sole. Tanti gli ospiti che calcheranno il palco dello show per festeggiare con il cantante ...

