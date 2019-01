Agenzia spaziale russa Roscosmos pronta a realizzare razzo spaziale superpesante

Brexit - Agenzia spaziale Europea : “Pronti a tutti gli scenari” : Riferendosi alla questione della Brexit, il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea Johann-Dietrich Wörner ha dichiarato: “Siamo pronti a tutti gli scenari“. Wörner, durante una conferenza stampa a Parigi, ha precisato di non sapere, a questo punto, se il Regno Unito resterà o meno nell’Agenzia Spaziale Europea. L'articolo Brexit, Agenzia Spaziale Europea: “Pronti a tutti gli scenari” sembra essere il ...

Nasa annulla visita negli Usa del capo dell’Agenzia spaziale russa : L’agenzia spaziale russa Roskosmos ha chiesto ufficialmente spiegazioni alla Nasa dopo che questa ha rinviato sine die la vista negli Stati Uniti del responsabile di Roskomosmos, l’ex vicepresidente russo Dmitri Rogozin. Rogozin, la cui vista era in programma per il prossimo febbraio, è inserito nell’elenco degli individui colpiti dalle sanzioni statunitensi per l’annessione russa della Crimea; la Roskosmos ha ...

Agenzia spaziale Italiana : il Miur pubblica il bando per il presidente : Il Miur ha pubblicato il bando che nomina la commissione tecnica che avrà il compito di individuare il nuovo presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, dopo la revoca il 6 novembre scorso di Roberto Battiston dal suo incarico. Dal 14 novembre l’Agenzia è guidata dal commissario Piero Benvenuti. La commissione che dovrà individuare il nuovo nome è presieduta da Amalia Ercoli Finzi, la prima donna ad essersi laureata in ingegneria ...

Agenzia spaziale russa rivela quando brucerà la Terra - : Sul suo canale YouTube l'Agenzia spaziale russa Roscosmos ha pubblicato il video in cui mostra l'evoluzione del Sole e la sorte dei pianeti del sistema solare. Dopo aver consumato la maggior parte ...

Australia : sarà Adelaide la sede della nuova Agenzia spaziale : Adelaide, capitale dell’Australia Meridionale, sarà la sede della nuova agenzia spaziale Australiana: lo ha reso noto il primo ministro Scott Morrison, precisando che il governo federale ha stanziato per la nuova agenzia 41 milioni di dollari Australiani (26 milioni di euro): l’investimento “farà da rampa di lancio per triplicare l’economia spaziale dell’Australia fino a 12 miliardi di dollari e creerà fino a 20 ...

Agenzia spaziale Italiana : Seconda Edizione Premio Spazio Cinema : L’Agenzia Spaziale Italiana ha il piacere di invitarLa alla Seconda Edizione del Premio SpazioCinema, in collaborazione con il Giornale dello Spettacolo del gruppo Globalist. A salire sul parco artisti, scrittori e scienziati che si sono distinti nel corso dell’anno per attività che, volontariamente o involontariamente, hanno favorito la diffusione della cultura scientifica in generale e di quella Spaziale in particolare, attraverso le diverse ...

A scuola di astronomia all’Agenzia spaziale Europea di Frascati : Sette lezioni multimediali a cura di autorevoli esponenti della ricerca scientifica per comprendere l’Universo, i suoi componenti e il percorso di scoperta e conoscenza dei suoi meccanismi da parte dell’uomo. L’Associazione Tuscolana di astronomia “Livio Gratton” (ATA) lancia il modulo “Relatività, Meccanica Quantistica e Cosmologia” che partirà il 15 gennaio presso la sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA – ESRIN) di Frascati. Un’eccellente ...

Caos Agenzia spaziale - il viceministro Fioramonti : "Ci metteremo un anno a trovare un presidente" : Parla il n.2 della Ricerca (senza delega) dopo le dimissioni del Comitato dell'Asi: "Mi dispiace che gli scienziati avvertano un'interferenza del governo, non siamo ostili. Gli studiosi sono con me, ma l'ultima parola è del ministro Bussetti. Entro l'anno cambieremo i concorsi e...

Agenzia spaziale - Fioramonti : 'Mi preoccupa la 'rottura' da parte degli scienziati' : ... e non credo che come ministero e come politica dobbiamo mandare un segnale che possa essere interpretato da parte dei grandi scienziati italiani come un segno di ostilità'. 'Mi dispiace molto - ...

Agenzia spaziale - slitta a marzo decisione del Tar sul ricorso di Battiston. Nuovo presidente Asi : scienziati contro governo : Tutto rinviato al 19 marzo. Bisognerà aspettare ancora quattro mesi per conoscere la decisione del Tar del Lazio sul ricorso presentato dall’ex presidente dell’Asi Roberto Battiston contro la sua estromissione dall’Agenzia spaziale italiana il 6 novembre dopo il decreto di revoca firmato dal ministro dell’Istruzione Bussetti. Nell’odierna udienza del tribunale amministrativo regionale, Battiston ha deciso di ...

'Uman in Space' all'Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvione con l'ESA - Agenzia spaziale Europea : ... quali la Competenza Digitale, lo Spirito di Iniziativa e Imprenditorialità, l'Imparare a Imparare, le Competenze Sociali e Civiche, la Competenza matematica e competenze di base in scienza e ...

Agenzia spaziale Europea : compie 25 anni il programma di telecomunicazioni : Il programma delle telecomunicazioni dell’Agenzia Spaziale Europea Artes (Advanced Research on Telecommunication Satellite Systems) compie 25 anni e guarda al futuro, puntando a internet veloce via satellite e alle telecomunicazioni laser, per l’invio di informazioni tramite segnali ottici (più veloci e più sicuri) Creato nel 1993, il programma Artes è nato in un periodo di grande trasformazione nel settore Spaziale. La sfida ...

L'Agenzia spaziale russa non crede che l'uomo sia stato sulla Luna - faranno una missione : Il capo delL'agenzia spaziale nazionale della Russia ha proposto una nuova missione sulla Luna, proprio per verificare se gli sbarchi delle missioni Apollo americane sono o meno avvenute realmente. Dmitry Rogozin, direttore delL'agenzia, ha così risposto a una domanda che gli è stata posta dal presidente della Moldavia Igor Dodon, mettendo dunque in dubbio le missioni della Nasa. I russi mettono in dubbio le missioni Apollo Sembrava stessero ...

Spazio - il capo dell’Agenzia spaziale Russa annuncia una missione sulla Luna e scherza : “così scopriremo se gli americani ci sono andati davvero” : Una missione Russa sulla Luna per “verificare” che gli Usa ci siano stati veramente. E’ quanto ha detto Dmitry Rogozin, capo dell’agenzia spaziale Russa Roscosmos, scherzando con il presidente moldavo Igor Dodon, che gli ha chiesto se riteneva che la NASA fosse atterrata realmente sul satellite terrestre. Le cospirazioni sulle missioni Lunari della NASA sono d’altra parte comuni in Russia. Rogozin, ...