Afragola | 8 bombe in 22 giorni | la nuova strategia del terrore dei clan “Ordigni prima

ilfattoquotidiano

: Afragola, baciamano a Salvini nella città delle 8 bombe in 22 giorni. Dalla folla: “Non farci pagare più la scorta… - fattoquotidiano : Afragola, baciamano a Salvini nella città delle 8 bombe in 22 giorni. Dalla folla: “Non farci pagare più la scorta… - eziomauro : Salvini ad Afragola dopo bombe ai negozi, Saviano: 'Inutile passerella, magari in divisa' - LegaSalvini : ++ #SALVINI AD AFRAGOLA DOPO BOMBE NEI NEGOZI: 'STATO C'È ED È PIÙ FORTE' ++ -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Ottoin 22contro piccole e medie attività commerciali. I cittadini per lo più si tengono alla larga dalle telecamere. Non c’è molta voglia di commentare l’escalation che ha portato, comune di 70 mila abitanti circa, sotto i riflettori nazionali per un record di ordigni, di fattura per lo più artigianale, fatti esplodere all’indirizzo di negozi, pizzerie e rivendite di cellulari. “La paura la devi combattere, perché l’unica fonte di guadagno è questo lavoro, quindi devi imparare a convivere con la paura”. A parlare è Maurizio Invigorito, uno che di episodi di criminalità ne sa abbastanza. E’ il titolare di una tabaccheria che ha subito 12 rapine negli ultimi due, tre anni. Anche lui assicura che nonostante atti predatori commessi per lo più da “cani sciolti”, era da tempo che non si vedeva una tale violenza. Tutti confermano che il boato sia stato così forte da ...