Affonda gommone con 20 migranti | Marina italiana ne salva tre

Migranti - gommone Affondato al largo della Libia. I tre sopravvissuti all’Oim : “Eravamo in 120”. Nessun superstite : Hanno raccontato che erano in 120 a bordo del gommone affondato al largo della Libia. Non c’è Nessun superstite, a parte loro tre, due sudanesi e un gambiano, salvati nella notte da un elicottero della Marina Militare italiana. Arrivati a Lampedusa, i naufraghi hanno raccontato agli uomini dell’Oim, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, che con loro non c’erano solo altri 20 Migranti, come emerso ...

Migranti - Affonda gommone a nord della Libia : 3 morti accertati - una ventina i dispersi : Un gommone con a bordo più di 20 persone è naufragato a nord della Libia. A segnalarlo la Marina militare italiana che fa sapere che tre Migranti sono stati salvati e portati a Lampedusa per i soccorsi, mentre altri tre sono stati visti in mare senza alcun apparente segno di vita. Sono circa una ventina, invece, i dispersi.Continua a leggere

Gommone di migranti Affonda nel mar Egeo : morta una bambina di quattro anni : Il corpo della piccolina è stato recuperato all'alba dalla guardia costiera turca nel corso di un'operazione di salvataggio compiuta a cinque miglia dalle coste di Kusadasi, sud-ovest turco.Continua a leggere

Migranti - Ong : "Gommone sta Affondando - in 120 rischiano di annegare" | : "Abbiamo informato il centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano e su loro indicazione i libici, senza alcuna risposta " ha scritto su Twitter l'organizzazione - alcune persone sono già ...