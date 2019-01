Affonda barcone | Sea Watch salva 47 migranti Salvini | porti italiani chiusi

Affonda barcone : 117 migranti dispersi. Salvini : porti italiani chiusi : Roma, 19 gen., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini conferma che 'in Italia i porti sono e rimarranno chiusi ' mentre al largo della Libia naufraga l'ennesimo barcone carico di migranti ...

Migranti - strage in mare : Affonda barcone con 120 persone/ Ultime notizie - 3 superstiti : Fratoianni vs Salvini : Migranti, nuova strage nel mar Mediterraneo: naufraga gommone con 20 persone. Soltanto tre persone sono state tratto in salvo: morti tutti gli altri ?