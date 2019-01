Adrian | tutta la verità sul cartone animato di Celentano | parola di Costanzo

Adriano Panatta si scusa con Sau e tutta la Sardegna : “‘sorcio’ una battuta in romanesco - non volevo offendere” : Adriano Panatta si scusa con Marco Sau e l’intera Sardegna dopo il paragone infelice con il quale ha messo a confronto l’attaccante del Cagliari e un ‘sorcio’ “Si è infilato come un sorcio nero“, con queste parole pronunciate a ‘Quelli che il calcio’, Adriano Panatta ha commentato, in maniera alquanto infelice, il gol del pareggio di Marco Sau contro la sua Roma. Nonostante la natura beffarda ...