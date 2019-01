A 10 anni da inizio crisi ecco come stiamo messi : ...di Mestre ammette come diversi elementi - dal rallentamento dell'economia mondiale alla Brexit e alla fine del Quantitative easing - rendono estremamente difficile prevedere come andrà l'economia ...

Piersanti Mattarella - l’omicidio 39 anni fa. Casellati e Fico : “Esempio per l’Italia”. Orlando : “Con lui iniziò il cambiamento” : Una commemorazione sul luogo dell’omicidio, in viale della Libertà, a Palermo. E un raccoglimento davanti alla tomba, a Castellammare del Golfo, la località in cui era nato in provincia di Trapani. La Sicilia ricorda Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica, ucciso il 6 gennaio 1980. La matrice dell’agguato conduce, secondo gli ultimi spunti investigativi, a un asse tra mafia e terrorismo neofascista, con il possibile ...

Piersanti Mattarella - 39 anni fa l’omicidio. Casellati e Fico : “Esempio per l’Italia”. Orlando : “Con lui iniziò il cambiamento” : Una commemorazione sul luogo dell’omicidio, in viale della Libertà, a Palermo. E un raccoglimento davanti alla tomba, a Castellammare del Golfo, la località in cui era nato in provincia di Trapani. La Sicilia ricorda Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica, ucciso il 6 gennaio 1980. La matrice dell’agguato conduce, secondo gli ultimi spunti investigativi, a un asse tra mafia e terrorismo neofascista, con il possibile ...

F1 – Lewis Hamilton spaventa gli avversari - il britannico pronto per un nuovo inizio : “voglio lavorare duro” : Lewis Hamilton ed il suo primo (caparbio) messaggio social del 2019: il britannico pronto a mettersi di nuovo alla prova Anche se l’inizio del campionato mondiale di Formula Uno è ancora lontano (il 17 marzo si aprirà con il Gp d’Australia), Lewis Hamilton pare già proiettato in quell’ottica. Il pilota della Mercedes manda un messaggio non troppo subliminale ai rivali sui social, facendo intere di voler ripetere le ...

Chi ha Incastrato Roger Rabbit - 30 anni fa - dava inizio alla nuova era dell'animazione : Paradossalmente le parti a Cartoonia furono quelle relativamente più semplici, perché lì è Bob Hoskins ad essere aggiunto ad un mondo animato con il classico bluescreen, erano semmai quelle a Los ...

Giovanni Barbagallo "San Leonardo patrono di Imperia - l'iter iniziò nell'84 quando ero Sindaco della città" : "Anche quest'anno, in occasione della festa di San Leonardo, qualcuno ha provato a ricostruire il percorso che ha portato alla scelta del santo patrono di Imperia, città nata nel 1923 dalla fusione di ...

Beatles - "White Album" compie 50 anni/ Il capolavoro dei Fab Four segnò l'inizio della loro fine - IlSussidiario.net : Beatles, "White Album" compie 50 anni: il capolavoro dei Fab Four segnò l'inizio della loro fine. Niente fu come prima. Le ultime notizie