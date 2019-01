“7 Rings” | nel nuovo singolo Ariana Grande tra amiche e champagne

ilfogliettone

(Di sabato 19 gennaio 2019) Dopo il successo di "Thank You, Next", è arrivato in digitale e nelle piattaforme streaming ildi, "7 Rings", accompagnato da un video che in poche ore ha ottenuto oltre 3 milioni di visualizzazioni.Nel brano, in radio dal 25 gennaio, la popstar dichiara di non aver timore di spendere troppo per divertirsi e circondarsi di oggetti di lusso, e nel video fa festa con altre ragazze in una villa completamente rosa, trache trabocca dai calici, diamanti e abiti firmati. A 24 anniè tra le regine del pop mondiale, Time l'ha inserita tra le 100 personalità più influenti al mondo. Ha già pubblicato 3 album, tutti disco di platino, e l'ultimo, Sweetener, uscito ad agosto, ha raggiunto la vetta della classifica degli album più venduti in Italia e della Billboard Top 200.irp