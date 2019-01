Vola Piazza Affari con le altre borse europee

Credem sciVola in fondo al mercato di Piazza Affari : Si muove in profondo rosso l' Istituto di credito , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,45% sui valori precedenti. L'andamento di Credem nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid ...

Vola a Piazza Affari De' Longhi : Rialzo per la big degli elettrodomestici , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,36%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si ...

Fiducia su negoziato Usa-Cina spinge le Borse. Piazza Affari - Vola Amplifon : L'euro si indebolisce anche a causa dei dati macro deludenti, con la Fiducia nell'economia dell'Eurozona a dicembre inferiore alle aspettative e la produzione industriale tedesca deludente. Mentre il ...

BPER sciVola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per l' istituto di credito emiliano , che tratta in perdita del 2,23% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto ...

Piazza Affari sull'ottoVolante : parte male ma chiude in parità : Pesa sulla fiducia degli investitori il rallentamento globale dell'economia: in Cina il Pmi in dicembre è sceso per la prima volta da 19 mesi sotto la soglia dei 50 punti, 49,7,, che demarca la fase ...

Piazza Affari su - Volano le banche Spread : 265 - minimo da settembre : Piazza Affari positiva,con le banche che guidano i rialzi. Gli investitori vedono l'accordo tra Italia e Unione Europea dopo che il governo Conte ha deciso di abbassare il rapporto deficit/Pil al 2,04% Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari rimbalza con l'Europa. Vola petrolio su accordo Opec : Le indicazioni su una Fed più cauta nel rialzo dei tassi, che ieri sera hanno alimentato il recupero di Wall Street, spingono anche i listini del Vecchio Continente dopo il crollo di ieri legato all'arresto del Cfo di Huawei. A Piazza Affari in prima fila l'industria petrolifera, in evidenza Unipol e il lusso. Lavoro Usa in chiaroscuro: creati meno posti del previsto, ma disoccupazione ai minimi dal 1969. Spread sotto 290 punti. Wall ...

DoBank sciVola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che passa di mano in perdita del 2,63%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Piazza Affari può tirare la Volata - ma non sono tempi da gregari : ... tra guerra dei dazi e timori di rallentamento dell'economia americana , ma anche su quello interno con particolare riferimento, tanto per cambiare, alla Legge di Stabilità 2019 .

Vola a Piazza Affari Damiani : Brillante rialzo per la società che produce gioielli , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,87%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si ...

Borse - l'Europa Vola : anche Piazza Affari in rialzo : La tregua Usa-Cina sui dazi commerciali unita al balzo del petrolio e, per quanto riguarda l'Italia, alle ipotesi di una riduzione del deficit/Pil previsto per il 2019 rispetto a quanto programmato, ...

Borse in rally su tregua Usa-Cina e corsa greggio. A Piazza Affari Vola St : La "pace" temporanea tra Washington e Pechino arrivata al G20 in Argentina spinge la propensione al rischio e in particolare gli acquisti sul settore auto. Fiammata del petrolio grazie all’intesa tra Russia e Arabia Saudita per contenere la produzione a pochi giorni dal vertice Opec di Vienna...

