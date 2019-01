Violenze a scuola | la Garante dei Diritti Leontina Lanciano | Sarò presente in tutte

Isernia - maltrattamenti sui bambini : sospese due maestre/ Video - Violenze in una scuola dinfanzia : Isernia , maltrattamenti sui bambini : sospese due maestre . Ultime notizie, violenze in una scuola dinfanzia : decisiva la denuncia delle mamme.

Violenze a scuola - installare le telecamere in classe è solo propaganda politica : L’anno nuovo è iniziato male nelle scuole italiane. solo nei primi 13 giorni dell’anno abbiamo registrato quattro casi di violenza sui bambini. L’8 gennaio sono state arrestate tre maestre e una collaboratrice scolastica per maltrattamenti all’asilo “San Giuseppe” di Ariccia alle porte di Roma. Le maestre avevano tutte tra i 55 e 65 anni. Il 10 gennaio altre due insegnanti di Cassino (Frosinone) sono state interdette dall’insegnamento con ...

Roma - insulti e Violenze a scuola : la madre della vittima fa arrestare bullo 15enne : Tutti in famiglia avevano notato i comportamenti strani del ragazzo: il 15enne ormai da diversi mesi sembrava nervoso, scosso ed aveva perso la voglia di andare a scuola . La madre ha intuito quello che forse stava accadendo al giovane, studente in un istituto di Zagarolo, nella città metropolitana di Roma . Ma ha dovuto aspettare che l’adolescente trovasse il coraggio di confidarsi e raccontarle il suo incubo quotidiano: da tempo ormai era ...

Maltrattamenti e Violenze in una scuola di infanzia : arrestato insegnante nel Foggiano : Gli agenti del commissariato di polizia di Cerignola (Foggia) hanno arrestato un insegnante di 60 anni della provincia di Avellino per presunti Maltrattamenti ai danni di alcuni piccoli alunni. Gli episodi di violenza si sarebbero verificati all’interno di una scuola dell’infanzia del comune ofantino. A quanto si apprende, l’indagine sarebbe partita dalle segnalazioni dei genitori L'articolo Maltrattamenti e violenze in una ...