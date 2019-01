Vieni da me Caterina Balivo scoppia a piangere

people24.myblog

: Caterina Balivo piange a Vieni da me: le scuse poi su Instagram? - infoitcultura : Caterina Balivo piange a Vieni da me: le scuse poi su Instagram? - RitaC70 : Vieni da Me: Caterina Balivo piange ricordando le vittime di Rigopiano - zazoomnews : Caterina Balivo piange a Vieni da me: le scuse poi su Instagram? - #Caterina #Balivo #piange #Vieni -

(Di venerdì 18 gennaio 2019)piange in diretta. È successo durante la puntata di ieri dida me, dove ha ricordato la tragedia dell’hotel Rigopiano, l’albergo travolto da una slavina in Abruzzo in cui morirono 29 persone. Laha ospitato infatti in studio due superstiti di quel dramma, Marco Foresta e Giampaolo Matrone: il primo perse i genitori in quell’incubo, il secondo sua moglie. Matrone ha letto una lettera scritta dalla figlia e dedicata a sua madre, persa appunto per colpa di quella slavina: parole toccanti, che hanno fatto commuovereprima si è fortemente commossa durante la lettera, poi a fine trasmissione, dopo aver ricordato ancora le vittime, si è interrotta tra le lacrime: «Scusate non ce la faccio, ci vediamo domani», le sue parole, prima di mettersi le mani sul volto. Poco dopo su “Instagram” ha spiegato tutto: «Non sono riuscita a trattenere le ...