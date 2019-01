VIDEO Federer-Fritz Highlights Australian Open | il Maestro domina e vola agli ottavi di

Australian Open 2019 streaming VIDEO e tv : Fabbiano qualificato al 5set! Federer senza problemi : Diretta Australian Open 2019, streaming video e tv: Seppi, Travaglia e Fabbiano tornano in campo per il secondo turno, giocano anche Federer e Nadal.

VIDEO Roger Federer-Daniel Evans Highlights Australian Open - lo svizzero accede al terzo turno : Roger Federer al terzo turno degli Australian Open 2019. Lo svizzero ha sconfitto in tre set il britannico Daniel Evans in un match comunque complicato per l’elvetico soprattutto nei primi due set, con l’inglese che ha provato ad impensierire il numero due del mondo. Adesso Federer affronterà l’americano Taylor Fritz, che ha superato in quattro set il francese Gael Monfils. Di seguito gli Highlights del match: Highlights Roger ...

VIDEO Federer-Istomin Australian Open 2019 - highlights e sintesi della partita. Debutto agevole per Re Roger : 6-3 6-4 6-3, pratica sbrigata senza nessun problema. Il campione degli Australian Open apre benissimo il suo cammino a Melbourne: Debutto agevole per Roger Federer che batte in tre set rapidi l’uzbeko Denis Istomin. Andiamo a rivivere gli highlights e la sintesi della partita di Re Roger: a caccia di un nuovo spettacolare trionfo. Australian Open 2019 Federer-Istomin gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Emozione e voce rotta dal pianto - Federer ricorda la morte del suo ex coach : “spero sia orgoglioso di me” [VIDEO] : Roger Federer si commuove al ricordo di Peter Carter, suo ex coach morto nel 2002: il campione svizzero in lacrime in diretta tv La carriera di Roger Federer è stata segnata, nelle sue fasi iniziali, da un doloroso lutto. Il primo agosto 2002, il campione svizzero ha pianto la morte del suo ex coach Peter Carter, deceduto in un incidente. Il rapporto che legava Carter a Federer era molto stretto, a tal punto da essere non solo una guida ...

Roger Federer “Re” dei social grazie a Belinda Bencic : “insegno al vecchio G.O.A.T. alcuni trucchi” [VIDEO] : Belinda Bencic, dopo la vittoria della sua Svizzera nella Hopman Cup, ha insegnato a Federer qualche trucchetto legato ad Instagram “Teaching an “old” G.O.A.T new tricks #selfie #benderer“. Belinda Bencic, dopo la vittoria della sua Svizzera nella Hopman Cup, ha preso un po’ in giro il collega e compagno di avventura Roger Federer. Lo ha definito sì il più forte di sempre in ambito tennistico, ma ha ritenuto di dovergli ...

VIDEO Roger Federer vince la Hopman Cup - gli highlights : il Maestro batte Zverev e in doppio trionfa con Bencic : Roger Federer ha vinto la Hopman Cup, il torneo a coppie che si è concluso oggi sul cemento di Perth (Australia). Il Maestro ha trionfato insieme a Belinda Bencic, portando il trofeo in Svizzera: la compagine elvetica è riuscita a sconfiggere la Germania al termine di una giornata decisamente palpitante e avvincente. L’ex numero 1 al mondo batte Alexander Zverev per 6-4 6-2, poi Angelique Kerber pareggia i conti superando la Bengic e ...

Hopman Cup – Federer - ma cosa gli fai a queste donne? Maria Sakkari ruba la tovaglietta del Re come ricordo [VIDEO] : Dopo la vittoria nel doppio misto di Hopman Cup, la tennista greca Maria Sakkari ha ‘rubato’ la tovaglietta di Roger Federer: trofeo della vittoria ma anche un cimelio da custodire gelosamente La tennista greca Maria Sakkari, nonostante la sua giovane carriera, può vantarsi di una vittoria non di certo comune a tutti i tennisti, soprattutto alle colleghe ma anche a molti uomini: aver battuto Roger Federer. Sakkari ha vinto ...

Hopman Cup – La gaffe hot di Belinda Bencic fa arrossire Federer : “Roger mi ha ‘motivata’ negli spogliatoi” [VIDEO] : gaffe hot per Belinda Bencic nel post match di Svizzera-USA: la tennista elvetica non si accorge di un doppio senso che fa scatenare le risate di tutti, arrossisce anche Federer La sfida fra la Svizzera e gli Stati Uniti nel secondo turno di Hopman Cup è stata una delle più divertenti del torneo, non solo per quanto visto in campo, ma anche per le… interviste. Particolarmente quella fatta da Todd Woodbridge a Belinda Bencic e Roger ...

Federer colpito da una pallina alla Hopman Cup : la reazione è incredibile. VIDEO : Con è cominciato nel miglior modo possibile il 2019 di Roger Federer che si è beccato una pallina nel corso della doppio miston - Svizzera e USA - della Hopman Cup. E' stato Frances Tiafoe a colpire ...

Hopman Cup – Tiafoe colpisce in piena faccia Federer e lo stende : la reazione di Roger è tutta da ridere [VIDEO] : Durante il doppio misto fra Svizzera e USA della Hopman Cup, Frances Tiafoe ha colpito in pieno volto Roger Federer: lo svizzero l’ha presa con grande ironia Neanche il tempo di iniziare il 2019 che Roger Federer si è subito beccato la prima… palla in faccia! Capita a tutti nel tennis, ovviamente, ma il campione svizzero non ha ‘perso tempo’ in vista della nuova stagione. Nel corso della sfida di doppio miston fra ...

VIDEO Highlights Rogerer Federer-Tiafoe : il Maestro stravince - primo successo del 2019 alla Hopman Cup : Roger Federer ha incominciato alla grande il suo 2019 sconfiggendo Tiafoe con un netto 6-4 6-1 nel match valevole per la Hopman Cup. Il Maestro ha avuto la meglio sullo statunitense nello scontro tra le due Nazioni sul cemento australiano e poi tornerà in campo nel doppio misto, trovandosi davanti Serena Williams. Di seguito il VIDEO con gli Highlights della vittoria di Roger Federer su Tiafoe. Clicca qui per mettere ...

VIDEO Roger Federer - la vittoria su Cameron Norrie alla Hopman Cup : Roger Federer ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile, strapazzando Cameron Norrie con un doppio 6-1 nel primo incontro della Hopman Cup. Il Maestro svizzero non ha avuto alcun problema contro il britannico, demolito a suon di grandi colpi tipici del talento elvetico che si è confermato in ottima forma e che ha dato il via a quella che potrebbe essere la sua ultima annata da professionista. Di seguito il VIDEO con gli highlights e ...

Roger Federer e la paura per l’aragosta : lo spot diventa “comico” [VIDEO] : Roger Federer alle prese con un’aragosta che ha fatto un po’ di capricci prima di farsi fotografare col tennista svizzero Roger Federer si trova in questi giorni in Australia per la Hopman Cup, in vista di un’annata importante per la sua carriera, forse l’ultima annata per lo svizzero. Il tennista prima dell’inizio del torneo esibizione, è stato impegnato nei consueti eventi pubblicitari, uno dei quali ...

ATP Finals – La fan tocca la mano di Federer - la strana reazione di Roger diventa virale [VIDEO] : Momento divertente alle ATP Finals: una fan tocca inavvertitamente la mano di Roger Federer che si allontana di scatto Le ATP Finals di Roger Federer non si sono concluse nel migliore dei modi, o almeno in quello in cui tutti i fan avrebbero desiderato. Il campione svizzero è stato sconfitto in semifinale da Zverev, poi vincitore del torneo. Roger è però stato protagonista di un simpatico (quanto involontario) siparietto con una fan ...