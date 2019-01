Viaggi & Turismo | dalla preservazione dell’ambiente alle vacanze sostenibili | il

Viaggi & Turismo : al via la nuova campagna Royal Caribbean “La vacanza dove tutto è possibile” : È partita la nuova campagna Royal Caribbean “La vacanza dove tutto è possibile“, che offre numerose opportunità di risparmio per chi prenota una crociera entro il 3 marzo 2019. Innanzitutto uno sconto fino al 30% sul prezzo della crociera per il 1° e il 2° passeggero e un credito a bordo che può arrivare fino a 150$ secondo il tipo di sistemazione prescelta, da spendere per acquistare servizi sulla nave o a terra. A bordo si può ...

Viaggi & Turismo : le crociere ridurranno l’impatto delle emissioni del 40% : La Clia, l’associazione internazionale dell’industria crocieristica, ha annunciato l’impegno formale a ridurre entro il 2030 le emissioni di carbonio del 40% da parte di tutte le navi da crociera del mondo. I progressi verso tale obiettivo saranno misurati partendo dal livello di emissioni da parte delle navi da crociera registrato nel 2008. Clia si impegna a comunicare annualmente i progressi del settore nel rispetto di questo ...

Atac : con parcometri Pay&Go possibile comprare titoli di Viaggio : Roma – “Si e’ completata, come da programma, la terza fase dell’upgrade dei parcometri Pay&Go in servizio nella Capitale. Utilizzando la carta di credito e di debito sara’ possibile non solo pagare la sosta e le sanzioni del trasporto pubblico, ma anche comprare titoli di viaggio ricaricando le card Atac. La nuova funzionalita’ consente quasi di raddoppiare, passando da 1.200 a 2.200, i punti vendita dove ...