Viaggi 2019 | Lisbona cosa vedere e cosa fare

Il Treno del foliage tra le 12 esperienze di Viaggio più belle da fare nel 2019 : Insieme ad eccellenze mondiali e spettacoli naturali conosciutissimi, spicca il Treno del foliage, un 'viaggio naturale' da non perdere nel mese di ottobre 2019. Ecco un estratto di questo speciale ...

Fra innovazione e sostenibilità i 5 trend 2019 del settore Viaggi : Roma, 8 gen. (Labitalia) - Imprenditorialità e innovazione, nuove tecnologie, lusso come esperien[...]

Viaggiare nel 2019 : da Barcellona a Budapest - le cinque città più economiche : Se nutriamo un'irresistibile voglia di Viaggiare anche nel 2019, ma non abbiamo molti soldi per farlo, qui di seguito mettiamo a disposizione un elenco di città stupende da visitare anche con un basso budget. Tra queste sono contemplate le bellissime Barcellona e Budapest.

20 buone ragioni per programmare un Viaggio in Ghana nel 2019 : Ci sono diverse ragioni , qui ne abbiamo elencate 20, per cui il Ghana dovrebbe rientrare nelle vnstre mete di viaggio per il 2019. Ma prima di elencarle, una su tutte: è un pezzo di Africa ...

Linea Bianca – Quinta puntata del 5 gennaio 2019 – Viaggio nelle Dolomiti. : Nei sabati pomeriggio invernali di Raiuno è protagonista la montagna con Linea Bianca, giunta alla Quinta edizione. Quinto appuntamento oggi, e ogni sabato dalle 14 alle 15, con il programma, condotto da Massimiliano Ossini con la partecipazione di Giulia Capocchi e Lino Zani. Tremilaseicento piste da discesa per un totale di seimilasettecento chilometri, soffici distese […] L'articolo Linea Bianca – Quinta puntata del 5 gennaio 2019 – ...

Dai Caraibi al Nepal : ecco i Viaggi che gli italiani sognano per il 2019 : Gli italiani immaginano un 2019 fatto di acque cristallini e paesaggi Caraibici, da alternare con il fascino, la storia e i sapori delle grandi culture mediterranee. O almeno così sembra emergere dall'indagine condotta dal portale di viaggi momondo, che analizzando le ricerche dei suoi utenti per l'anno appena cominciato ha potuto rilevare quali sono le destinazioni con i più significativi trend di crescita. La medaglia d'oro va così alla ...

Le mete di Viaggio del 2019 all'insegna dell'ecosostenibilità : dal Ruanda alla Russia : L'Organizzazione Mondiale del Turismo lo dice chiaramente: la voglia di viaggiare e allargare i propri orizzonti è un trend in crescita. Nulla può fermare la voglia di scoprire il mondo, e anche se spesso terrorismo e guerre mettono a repentaglio alcune località, ciò non incide nella volontà del popolo dei viaggiatori di spostarsi. A confermare questo anche un'indagine del famoso sito Booking.com. Preso in considerazione un campione di 21.500 ...

Viaggiare senza assicurazione auto : multe più care nel 2019 - cosa cambia : Brutte notizie per furbetti e sbadati al volante: il nuovo anno porterà una serie di aumenti sulle multe auto 2019. Scatta infatti l’aumento biennale delle sanzioni per chi infrange il codice della strada. E c’è di più: tra gli aumenti previsti, ci sono anche le sanzioni per chi viene pizzicato alla guida senza assicurazione auto. A ricordarlo a tutti gli automobilisti è stata l’Asaps, associazione sostenitori e amici della polizia ...

Dove Viaggiare nel 2019 : mete - avventure - esperienze : Oltre un miliardo e trecentomila di persone saranno in viaggio nel 2019, secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale del Turismo. Un trend in crescita inarrestabile negli ultimi anni che rende difficile trovare luoghi nuovi da scoprire. In compenso cresce la consapevolezza verso la salvaguardia dell’ambiente soprattutto tra millennials e centennials – secondo un indagine di Booking.com su un campione di 21.500 viaggiatori ...

Oroscopo del Viaggiatore : le mete da visitare nel 2019 segno per segno : Il 2019 è iniziato e fioccano le previsioni astrali per i prossimi mesi: tra sfide, conferme, novità e avventure, chiunque sarà lieto di concedersi anche un bel viaggio.Per questo il Daily Mail ha stilato un Oroscopo per viaggiatori provetti. A ogni segno zodiacale è stata assegnata una meta da visitare durante il nuovo anno. Scoprite la vostra!ARIETEUn'avventura piena di adrenalinaUn vero Ariete ama le scelte audaci, ...

Oroscopo del Viaggiatore 2019 : a ogni segno la sua meta : Ariete: guardate al futuroToro: sorridete alla vitaGemelli: prendete il vostro tempoCancro: riconciliatevi con il mondo (e con voi stessi)Leone: siate pronti a grossi cambiamentiVergine: andate lontano, ma non troppoBilancia: sognate nuove orizzontiScorpione: ritrovate la vostra linfa vitaleSagittario: liberatevi dalle preoccupazioniCapricorno: fate progetti (e viaggi)Acquario: proiettatevi verso il futuro con fiduciaPesci: siate ...

Ponti 2019 - dove Viaggiare da soli o in famiglia : L'anno nuovo e' generoso con chi ama viaggiare: i Ponti e le festivita' del 2019 regalano tante occasioni per staccare la spina e concedersi viaggi, in Italia e all'estero. Prendendo 11 giorni di ferie si riescono a organizzare in tutto ben 37 giorni di vacanza. Ecco qualche suggerimento. PASQUA, 21 aprile - Sabato, domenica e lunedi' di Pasqua e Pasquetta concedono un city break di 3 giorni da trascorrere a Matera, capitale europea della ...

Papa : molti Viaggi 2019 - anche Giappone : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 28 DIC - Dopo i quattro viaggi all'estero di quest'anno, e nonostante il 17 dicembre scorso abbia compiuto 82 anni, si presenta ancora più intensa l'agenda delle visite ...

