Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 15:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA AURELIA E CASALOTTI E PROSEGUENDO SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA ANAGNINA E APPIA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO SI RALLENTA IN INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA NETTUNENSE, CODE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SOSPESO IL SERVIZIO SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA. SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E APPIA E PU’ AVANTI TRA TOR BELLA MONACE E CENTRALE DEL LATTE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBUTRINA E PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICNO ALL’APPIA E PROSEGUENDO SI STA IN CODA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. PROBLEMI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBUTRINA E PIU’ AVANTI TROVIAMO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’ARDEATINA FINO ALLA TIBURTINA, CON PARTICOLARI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAIONE TRA CASILINA E A24. PROBLEMI ANCHE PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA, TUTTAVIA PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA TUSCOLANA FINO ALLA TIBURTINA STESSA. IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA. GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA TIBUTRINA, PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA PRENESTINA; IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE CHIUSA LA CORSIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI: BUONA SERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA COLOMBO CON CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA; RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO. INFINE CODE A TRATTI SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO ASCANI: BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO ASCANI: BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA E TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO ASCANI: BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA E TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 17 GENNAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO ASCANI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E TIVOLI NEI DUE SENSI DI ...