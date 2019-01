Verissimo - Fabrizio Corona la spara grossissima : 'Rispetto a me - Cesare Battisti...' : "Nel carcere la palestra è l'unico luogo a non essere controllato dalle guardie. Quando bisogna litigare o regolare dei conti si va lì, e io a San Vittore ho litigato parecchio". Queste le parole di ...

Fabrizio Corona a Verissimo : ‘Nella bara con 30 o 40 mila euro’ : Fabrizo Corona è oramai di casa a Verissimo. Per la terza volta in pochi mesi ospite di Silvia Toffanin (nell’ultima occasione aveva parlato del rapporto poi naufragato con Asia Argento) confessa la sua dipendenza dal denaro e di essere seguito da uno psichiatra: “In passato ho fatto uso di cocaina, ma ho smesso da tantissimo tempo. I soldi per me sono la stessa cosa, una droga. Negli anni ne ho guadagnati tantissimi e avere tanti ...

Silvia Provvedi/ "Fabrizio Corona? Non mi può dare più niente. Malefix? Spero sia quello giusto" - Verissimo - : Silvia Provvedi torna a parlare della sua relazione con Fabrizio Corona. Lo fa a Verissimo, nella puntata in onda domani su Canale 5.

Silvia Provvedi su Fabrizio Corona a Verissimo : «L'ho amato tantissimo - ma ora non serve averlo nella mia vita» : Silvia Provvedi parla di Fabrizio Corona nella puntata di oggi di Verissimo, al termine della sua esperienza al Grande Fratello Vip. «Non servirebbe averlo nella mia vita - dice...

Verissimo - Silvia Provvedi : 'Fabrizio Corona? Non lo voglio più nemmeno come amico' : Speciale Grande Fratello Vip 2018 sabato poriggio a Verissimo. Doma su canale 5 nel salotto di Silvia Toffanin si alternaranno i protagonisti di questa edizione: Walter Nudo , Francesco Monte e Giulia ...

Verissimo - Silvia Provvedi : ‘Fabrizio Corona? Non lo voglio più nemmeno come amico’ : “Nella mia vita accetto le persone che possano darmi qualcosa e Fabrizio ad oggi non può darmi più niente”. Silvia Provvedi, ospite sabato 15 dicembre a Verissimo alle ore 16.00 su Canale 5, si racconta nel salotto di Silvia Toffanin dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Ai microfoni del talk show confida, a proposito del suo ex Fabrizio Corona: “Non servirebbe averlo nella mia vita. Accetto le sue scuse, ma ...

Silvia Provvedi a Verissimo : "Sono fidanzata. Fabrizio Corona non può darmi più niente" : Silvia Provvedi, ospite sabato 15 dicembre a Verissimo, dopo l’uscita dalla casa del “Grande Fratello Vip”, esclude categoricamente che l'ex Fabrizio Corona possa tornare a far parte della sua vita: Nella mia vita accetto le persone che possano darmi qualcosa e Fabrizio ad oggi non può darmi più niente. Ai microfoni del talk show, la giovane cantante confida: “Non servirebbe averlo nella mia vita. Accetto le sue scuse, ma non lo voglio più ...

Fabrizio Corona : 200 mila euro da Mediaset per recitare una parte al GF e a Verissimo : Sono tante e molto interessanti le rivelazioni che ha fatto il "Corriere della Sera" alcune ore fa: prima che la Procura di milano confermasse l'affidamento terapeutico a Fabrizio Corona, respingendo la richiesta dell'accusa di farlo tornare in carcere, sul sito del quotidiano è apparsa una notizia che ha scatenato il mondo del gossip. Sul web, dunque, si dice che gli avvocati dell'ex re dei paparazzi abbiano raccontato ai giudici tutta la ...

Verissimo il mistero dell’intervista di Fabrizio Corona : Fabrizio Corona e il mistero dell’intervista al programma “Verissimo”. Corona durante il confronto con Silvia Toffanin si è raccontato a 360 gradi, dal chiarimento finito male con Silvia Provvedi alle scuse a Nicola Savino per le parole forti a lui riservate. Ma è quando parla della neo frequentazione con Asia Argento Corona compie un gesto che ha catturato l’attenzione del pubblico. Silvia Toffanin chiede a Fabrizio da quanto tempo ...