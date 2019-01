Urbino | arrestato cardiologo per abusi su pazienti | almeno 9 le vittime

Blastingnews

: Urbino, abusi sulle pazienti durante le visite: arrestato cardiologo - SkyTG24 : Urbino, abusi sulle pazienti durante le visite: arrestato cardiologo - Corriere : Urbino, abusi su 9 pazienti: arrestato un cardiologo - cosimogaetano : Urbino, arrestato un cardiologo: abusi su nove pazienti -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) I carabinieri diin collaborazione con i colleghi di della stazione di Sant'Angelo Urbano hannoun notodella provincia di Pesaro e, di 68 anni, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per violenza sessuale. L'uomo è stato accusato di avere approfittato della professione di medico per potere abusare sessualmente di alcuneda lui in cura. I militari dell'arma hanno fermato l'uomo per ordine del Giudice per le indagini preliminari della cittadina Marchigiana. Sono9 leaccertate tra cui due minorenni, una di soli 12 anni. L'indagine è stata condotta dal Pubblico ministero Irene Lilliu.Quegli strani palpeggiamenti Il reato contestato ad un noto professionista della medicina sportiva, specializzato in cardiologia è avvenuto qualche settimana fa, all'interno di uno studio medico alla porte della ...