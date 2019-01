Una versione inedita di Scentless Apprentice dei Nirvana è stata pubblicata sul web

Samsung - il Galaxy S10 avrà Una versione 5G da 1400 euro : (Foto: Samsung) Quest’anno i tre Galaxy S10 che Samsung lancerà a ridosso del Mobile World Congress di Barcellona non saranno gli unici telefoni di punta a disposizione della casa coreana. Oltre al pieghevole Galaxy X che sarà mostrato brevemente per arrivare sul mercato in primavera, un quarto Galaxy S sarà annunciato con circa un mese di ritardo rispetto agli altri tre, e sarà uno smartphone molto particolare. Le indiscrezioni arrivano ...

Jeep Gladiator Rubicon : Mopar mostra Una versione modificata del pick-up

Ferrari 488 Pista Spider : Una versione verde opaco con inserti arancioni per Greg B? : Il fortunato collezionista potrebbe aggiungere al suo inestimabile garage un nuovo pezzo altamente personalizzato Greg B ha estasiato gli amanti delle supercar postando sui profili social la sua incredibile collezioni di auto esotiche, probabilmente una delle più belle e preziose dell’intero globo. Il celebre collezionista ha recentemente pubblicato su Instagram un rendering che immortala una Ferrari 488 Pista Spider personalizzata con ...

Il Polo Nord magnetico migra dal Canada alla Siberia. L’esperto Ingv : “Possibile segno di Una inversione dei poli” : Il Polo Nord magnetico sta migrando, spostandosi dal Canada verso la Siberia. Ne dà notizia la rivista Nature, che anticipa i contenuti del nuovo Modello magnetico globale, il World magnetic model. Questo nuovo report scientifico che descrive le caratteristiche del campo magnetico terrestre aggiornando quello del 2015, era in programma per il 2020, ma gli esperti hanno deciso di anticiparlo al 2019 proprio per dare conto della migrazione del ...

NessUna versione PS Vita di Catherine : Full Body fuori dal Giappone : il gioco arriverà solo su PS4 in occidente : Mentre Catherine: Full Body sta ottenendo sia una versione per PlayStation 4 che per PlayStation Vita in Giappone, il gioco sarà disponibile solo su PlayStation 4 nelle Americhe e in Europa. Questa informazione proviene dal sito ufficiale, ma una data di lancio per l'occidente deve ancora essere rivelata. L'esclusività potrebbe essere un po' una sorpresa, soprattutto dopo che Catherine è diventato disponibile anche su PC come Catherine ...

Pix Launcher è Una versione ulteriormente semplificata di Rootless Pixel Launcher : Pix Launcher è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un Launcher basato sulla versione 3.8.1 di Rootless Pixel Launcher e ulteriormente semplificato. Il Launcher è privo di elementi non strettamente necessari è permette di personalizzare i dispositivi mobili con uno stile Pixel caratterizzato da una barra di ricerca in basso e da un cassetto delle app, accessibile con uno swipe verso l'alto. L'articolo Pix ...

Halsey ha pubblicato Una nuova versione di “Without Me” ft. Juice WRLD : Ascoltala qui ;) The post Halsey ha pubblicato una nuova versione di “Without Me” ft. Juice WRLD appeared first on News Mtv Italia.

Spazio - Roscosmos : la NASA ha chiesto Una versione della Sojuz per missioni sulla Luna : Il direttore di Roscosmos, Dmitrij Rogozin, ha reso noto che la NASA sta chiedendo all’Agenzia spaziale russa di sviluppare una versione della navicella Sojuz per i voli sulla Luna. “Chiedono di sviluppare una versione della Sojuz che possa funzionare sulla Luna e tornare, al fine di creare un secondo sistema di trasporto spaziale di riserva“, ha spiegato Rogozin all’emittente televisiva “Rossija ...

Svelato il cast del prequel di Game of Thrones - HBO punta a Una versione teen della serie originale? : La HBO ha Svelato l'intero cast del prequel di Game of Thrones. Mentre l'attesa per l'ultima stagione si avvicina, con l'ottavo capitolo che andrà in onda da aprile, il network via cavo prosegue i lavori sul primo spin-off legato alla saga fantasy - il cui titolo è ancora sconosciuto e non sarà The Long Night come inizialmente si pensava. Dopo Naomi Watts e Josh Whitehouse, il cast del prequel di Game of Thrones si allunga con una parata di ...

Certificata Una nuova versione di Xiaomi Mi Play in Cina : Nelle scorse ore un nuovo dispositivo Xiaomi con nome in codice M1901F9T è stato approvato in Cina e potrebbe trattarsi di una versione speciale di Xiaomi Mi Play L'articolo Certificata una nuova versione di Xiaomi Mi Play in Cina proviene da TuttoAndroid.

Call of Duty Modern Warfare 4 potrebbe includere Una versione rimasterizzata della campagna di Modern Warfare 2 : Ora che Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile da alcuni mesi, i rumor si sono concentrati sul prossimo gioco della serie che, a quanto pare, dovrebbe essere Call of Duty: Modern Warfare 4. Alcune informazioni trapelate stanno facendo il giro del web, inclusa quella relativa alla campagna, che, stando alle voci, sarà una rimasterizzazione della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2, invece di un'esperienza completamente originale.Come ...

Una versione beta di Flyme 7.2 è stato rilasciata da Meizu : ecco i dispositivi compatibili : I consumatori che sono in possesso di uno smartphone Meizu saranno felici di apprendere il contenuto di una recente notizia: l’azienda cinese di […] L'articolo Una versione beta di Flyme 7.2 è stato rilasciata da Meizu: ecco i dispositivi compatibili proviene da TuttoAndroid.

Nuove profezie sul 2019 : l’Apocalisse arriverà il 28 Dicembre dopo l’inversione dei poli che creerà terremoti - tsUnami ed eruzioni vulcaniche : Sono i primi giorni del nuovo anno e nella mente della maggior parte delle persone scorrono i buoni propositi per il 2019: iniziare la dieta, smettere di fumare, bere di meno, essere persone migliori. Ma mentre molti iniziano il 2019 con il pensiero di un “nuovo me”, un uomo ha deciso di fare a meno del tradizionale attacco di positività da inizio dell’anno e sta invece contando i giorni che mancano all’Apocalisse. E se le sue profezie sono ...