UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 21 gennaio 2019

Un POSTO al sole - anticipazioni trame dal 21 al 25 gennaio : Roberto in pericolo di vita : Destano preoccupazione le condizioni di Roberto, mentre Patrizio ha un duro scontro con il padre. Queste e altre avventure vedranno coinvoti i protagonisti della soap Un posto al sole, ambientata a Napoli, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 21 gennaio Ricoverato in ospedale per un problema cardiaco, Ferri è nelle mani dei medici che stanno valutando ...

Un POSTO al sole - anticipazioni dal 21 al 25 gennaio : Michele licenziato? : Un posto al sole, ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Alberto è ormai tornato a far parte, a tutti gli effetti, dei cantieri e, questo, sembra disturbare Marina Giordano. Intanto i dubbi di Giulia su Adele e Manlio si fanno via via sempre più concreti, specie dopo aver ascoltato una telefonata tra i due […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 21 al 25 gennaio: Michele licenziato? proviene da Gossip e Tv.

Un POSTO al Sole Anticipazioni 18 gennaio 2019 : Roberto tormentato dal pensiero costante di Vera : Il Ferri sta vivendo dei momenti di profondo stress, diviso tra lavoro e pensieri per la sua amata Vera.

Un POSTO al sole anticipazioni : ARIANNA non si arrenderà! : Nelle puntate di Un posto al sole che sono andate in onda nel periodo di Capodanno, abbiamo assistito ad una tenerissima quanto malinconica parentesi narrativa: Andrea (Davide Devenuto) e ARIANNA erano entrati in “temporaneo possesso” di una bambina a cui subito avevano dimostrato un infinito affetto, tuttavia la ragione aveva poi giustamente preso il sopravvento e la bimba era stata affidata a chi di dovere, cosa che aveva peraltro ...

Un POSTO al sole - anticipazioni prossima settimana : un nuovo arrivo : anticipazioni Un posto al sole, puntate 21-25 gennaio: Roberto in fin di vita? Un posto al sole trova sempre il modo di stupire i telespettatori. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 21 al 25 gennaio svelano che un nuovo arrivo sconvolgerà le vite di Valerio e Elena. Rossella, dopo aver baciato Diego, decide di lasciare Patrizio. Adele continua ad avere problemi con Manlio. Alberto torna ufficialmente ai Cantieri. Serena si sottopone al ...

Un POSTO Al Sole - trame al 25 gennaio : Diego sente la mancanza di Beatrice : Lunedì 21 gennaio inizia una nuova settimana di 'Un Posto Al Sole' che vede i personaggi principali alle prese con altre perplessità, soprattutto per quanto riguarda la tematica amorosa. L'attenzione viene posta intorno al personaggio di Diego che deve fare i conti con i dubbi nati in seguito al bacio con Rossella, mentre prima ancora si è trovato alle prese con la fine della relazione con Beatrice. Quest'ultima ha dimostrato di avere un ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 18 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5170 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 18 gennaio 2019: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) continua a tormentarsi per Vera (Giulia Schiavo) e, strapieno di lavoro, si stressa ancora di più quando deve sedare un aspro litigio tra Marina (Nina Soldano) e Alberto (Maurizio Aiello)… Diego (Francesco Vitiello) riesce a riportare a casa Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) ma il ragazzo, che sta malissimo per la fine ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 17 gennaio 2019 : Rossella affronta Patrizio : La Graziani è combattuta: rivelare o meno la verità a Patrizio? La sua scelta sarà comunque difficile.

Anticipazioni Un POSTO al sole trama puntate 21-25 gennaio 2019 : Roberto Ferri Tra La Vita e la Morte! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio 2019: Roberto colpito da un infarto! Diego avverte la mancanza di Beatrice! Anticipazioni Un posto al sole: infarto per Roberto Ferri che viene operato d’urgenza! Michele litiga con Scheggia, mentre Diego sente la mancanza di Beatrice! Valerio capisce che deve assumersi una grossa responsabilità… Delusione per Susanna! Un personaggio ...

Un POSTO al sole : si riparlerà dei PRISCO - come mai? [Anticipazioni] : Tra oggi e domani (17 e 18 gennaio) grandi drammi giovanili a Un posto al sole, con le due puntate clou in cui naufraga la storia d’amore di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Rossella (Giorgia Gianetiempo). A far da contraltare arriverà una mini-storia molto tenera in cui Franco Boschi (Peppe Zarbo) temerà per un attimo di aver perso il proprio ascendente sulla piccola Bianca (Sveva Carlei)… come già vi abbiamo segnalato, il clima ...

Spoiler Un POSTO Al Sole : Rossella spinge Patrizio a non rinunciare ai suoi sogni : La storyline riguardante i personaggi di Patrizio e Rossella ha fatto in questi mesi da cornice alla longeva soap opera di Rai Tre, in onda dal 1996, 'Un Posto Al Sole'. L'arrivo di Diego ha cambiato il destino dei due ragazzi in quanto si è creato un rapporto stretto tra il figlio maggiore di Raffaele e Rossella, al punto che la studentessa di medicina si è rivelata fondamentale per aiutare il fratello di Patrizio a superare un momento ...

Anticipazioni Un POSTO Al Sole : Giulia vorrebbe raccontare la verità a Niko : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, ambientata a Palazzo Palladini, 'Un Posto Al Sole'. Torna a essere al centro delle trame la situazione riguardante il personaggio di Adele che decide di restare in silenzio riguardo alle violenze subite dal marito non avendo l'intenzione di parlare a nessuno del difficile rapporto con il consorte. La donna subisce i ...

