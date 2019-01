Un nuovo aggiornamento introduce in Magic | The Gathering Arena le 273 carte del nuovo set

Gran Turismo Sport : è arrivato un nuovo aggiornamento che introduce molte novità : Il tanto atteso aggiornamento di gennaio di Gran Turismo Sport (che Gearnuke prontamente segnala) è finalmente arrivato e introduce corpose novità: da oggi sono infatti disponibili 8 nuove auto, un nuovo evento della Lega GT, la reintroduzione di un circuito e una serie di round aggiuntivi. Scopriamo insieme tutto ciò che vi attende nella versione 1.32 del titolo Poliphony Digital.Partiamo, anzitutto, dalle nuove auto che potrete ...

Il nuovo aggiornamento di Forza Horizon 4 rimuove le emote Carlton e Floss : Tutti voi ricorderete sicuramente lo sciame di citazioni in tribunale da parte di molti esponenti dello spettacolo americano ai danni di Fortnite. Se non sapete di cosa parliamo vi basti sapere che alcuni personaggi famosi hanno accusato la Epic Games di aver rubato le loro opere (per la precisione balletti usati nei loro spettacoli) ed averle inserite in Fortnite. Come riporta VG247, sembra che Microsoft voglia evitare situazioni simili ed ...

nuovo aggiornamento Battlefield 5 in arrivo il 17 gennaio - i dettagli : La marcia videoludica di Battlefiled 5 è ben lontana dall'essere terminata. Il Nuovo capitolo della saga sparatutto in prima persona curata da DICE e prodotta da Electronic Arts prosegue infatti nel proprio cammino, e si appresta proprio nei prossimi giorni a sfornare un Nuovo grande aggiornamento che apporterà al titolo numerose nuove feature. Si tratta del secondo step di aggiornamenti pianificati per Battlefield 5, che aggiungeranno al ...

Surface Laptop : disponibile nuovo aggiornamento firmware : E’ da pochissimo disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware relativo al mese di gennaio 2019 per i possessori di Surface Laptop e Surface Laptop 2. Ecco le novità relative a Surface Laptop: Intel(R) HD Graphics 620 24.20.100.6293 – Improves system stability. Intel(R) Smart Sound Technology (Intel® SST) OED 9.21.00.3755 – Improves Audio in Pandora application. Detection Verification 01.00.120.00 – Enables Intel SST detection ...

Whatsapp : col nuovo aggiornamento si potrà rispondere in privato nei gruppi : Whatsapp sta per introdurre importanti novità per i propri utilizzatori. Infatti, gli sviluppatori della famosissima chat verde, di proprietà di Facebook, hanno comunicato ufficialmente che, dal prossimo aggiornamento dell'app sarà possibile che due soggetti, appartenenti allo stesso gruppo, potranno chattare privatamente senza dover necessariamente uscire dal gruppo, ma rimanendo all'interno dello stesso. Cosa che sicuramente piacerà agli ...

Di nuovo alla ribalta Huawei P10 e P10 Plus con aggiornamento 384 : prima attesa patch del 2019 : Riprende l'aggiornamento dei Huawei P10 e P10 Plus con il firmware 384 nuovo di zecca: lo sappiamo , molti nostri lettori stanno aspettando con ansia l'avvio della distribuzione di Android 9 Pie ma, almeno ad oggi 8 gennaio, possiamo approfondire solo le modalità di distribuzione di un ulteriore pacchetto Oreo, anche se con integrata l'ultimissima patch del mese corrente. Il primo update del 2019 che riguarda il Huawei P10 è pensato per la ...

Arrivano gesture e tanto altro con il nuovo aggiornamento per Huawei P Smart il 3 gennaio : Fa parlare molto di sé in queste ore il cosiddetto Huawei P Smart. Dopo aver riscontrato un discreto successo qui in Italia, soprattutto a cavallo di appuntamenti come il Black Friday ed il Cyber Monday 2018, quando il suo prezzo è sceso notevolmente, oggi 3 gennaio possiamo prendere in esame un'altra importante novità. Quasi a voler rispondere al suo successore, dopo la pubblicazione delle notizie ufficiali sulla sua scheda tecnica come avrete ...

Call of Duty Black Ops 4 : il nuovo aggiornamento ha reso Blackout ingiocabile su Xbox One X : Il 18 dicembre scorso Treyarch ha reso disponibile un importante aggiornamento per Call of Duty: Black Ops 4, che introduceva l'evento Absolute Zero per la modalità Blackout.Oltre a un nuovo Specialista e a tanti altri contenuti, sembra però che l'aggiornamento abbia inserito nel gioco un fastidioso problema che affligge specificatamente la versione Xbox One X di Black Ops 4. Dopo aver installato l'aggiornamento, un numero crescente di utenti ha ...

Il nuovo aggiornamento di Final Fantasy 14 introduce nuove missioni e altre novità : Recentemente è stata pubblicato un trailer dedicato alla nuova patch per Final Fantasy 14, tale aggiornamento introduce nuovi elementi tra cui boss, missioni e filmati. Segnaliamo che la prima parte sarà disponibile dall'8 gennaio.Come riporta Polygon, il video mostra anche alcuni indizi (viene mostrata solo la parte inferiore dell'armatura) sull'arrivo di Fran, uno dei protagonisti di Final Fantasy XII. altre novità riguardano l'introduzione ...

Dicembre senza tregua per il Huawei P10 Lite : nuovo aggiornamento 382 pronto : Un fine anno scoppiettante per il Huawei P10 Lite: il telefono, solo due giorni fa in Italia, ha cominciato a ricevere la patch di sicurezza del mese di Dicembre con build 377. Ci si sarebbe aspettati proprio quest'ultimo come update finale del 2018, invece siamo lieti di comunicarvi che un nuovo firmware è già in fase di rilascio. Stiamo parlando naturalmente del pacchetto software successivo targato 382 e appena scovato dagli esperti del ...

Starlink Battle for Atals : nuovo aggiornamento gratuito disponibile da oggi : A partire da oggi è disponibile un Nuovo aggiornamento gratuito per Starlink: Battle for Atlas, il quale introduce nuove missioni, animali, nemici e piante, oltre la tanto richiesta modalità foto su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Nuovo aggiornamento per Starlink: Battle for Atlas A seguire vi riportiamo la lista di tutte le novità introdotte: Nuovi nemici: Sentinelle: Sono in grado di evocare sfere di energia per ...

Farming Simulator 19 : Il nuovo aggiornamento introduce la MODIFICA DEL TERRENO : Poco dopo aver annunciato che Farming Simulator 19 ha venduto più di un milione di copie in 10 giorni, lo sviluppatore GIANTS Software ha ora rilasciato il primo aggiornamento importante che include una nuovissima funzionalità, perfetta per i fan più accaniti o per coloro che vogliono scatenare la loro creatività: La MODIFICA del TERRENO! Farming Simulator 19 si ...

