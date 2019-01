Trudeau:"Pensiamo Edith Blais sia viva"

: RT @uniusrei2: La sindaca di sinistra finanzia il traffico di clandestini - UNIUSREI3 : RT @uniusrei2: La sindaca di sinistra finanzia il traffico di clandestini - UNIUSREI3 : La sindaca di sinistra finanzia il traffico di clandestini - uniusrei2 : La sindaca di sinistra finanzia il traffico di clandestini -

Il primo ministro canadese, Justin, ritiene che, la 34 enne canadese scomparsa in Burkina Faso insieme all'italiano Luca Tacchetto, sia. "Da quello che sappiamo sì", ha rispostoa una domanda in tal senso postagli in una conferenza stampa.ha sottolineato che le autorità canadesi sono al lavoro con i partner internazionali per fare luce sulla vicenda.(Di sabato 19 gennaio 2019)