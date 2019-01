Traffico Roma del 18-01-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 18-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 08:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE; LE CODE VANNO DALLO SVINCOLO DI CIAMPINO ALL’APPIA CODE PER UN INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CONCODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST TUTTO IN ...

Traffico Roma del 18-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 07:50 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE; LE CODE VANNO DALL’AS CASILINA ALLA CENTRALE DEL LATTE. CODE PER UN INCIDENTE ANCORA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE TROVIAMO CODE DAL RACCORDO ALLA ...

Traffico Roma del 18-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 07:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PRIME COME QUESTA MATTINA SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE; LE CODE VANNO AL MOMENTO DALL’AS CASILINA ALLA CENTRALE DEL LATTE. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE TROVIMAO CODE DAL RACCORDO A TOGLIATTI E ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 19:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO E INCIDENTI STANNO RENDENDO COMPLICATI GLI SPOSTAMENTI IN QUESTA GIORNATA SCIOPERO CHE RIPRENDERÀ ALLE 20 A RISCHIO SARÀ DI NUOVO LA RETE ATAC CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE E SOSPENSIONE DELLE LINEE DI SUPERFICE CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MOLTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA Roma FIUMICINO E VIA TUCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DA NOMENTANA A PRENESTINA E A SEGUIRE DALLA Roma FIUMICINO A VIA AURELIA SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI C’E’ ANCOTA MOLTO Traffico SULLE STRADE DI Roma E PURTROPPO NON MANCANO GLI INCIDENTI, PROPRIO PER INCIDENTE LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA A PARTIRE DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO IL RACCORDO ANULARE QUINDI IN USCITA DALLA CITTA’ LUNGHE CODE PER Traffico E INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DALLO ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI C’E’ ANCOTA MOLTO Traffico SULLE STRADE DI Roma E PURTROPPO NON MANCANO GLI INCIDENTI, PROPRIO PER INCIDENTE LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA A PARTIRE DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO IL RACCORDO ANULARE QUINDI IN USCITA DALLA CITTA’ LUNGHE CODE PER Traffico E INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DALLO ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 17:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MOLTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE NON MANCANO GLI INCIDENTI A PROVOCARE ULTERIORI DISAGI CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DA NOMENTANA A VIA CASILINA CODE A ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE17:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SCIOPERO DELLA RETE ATAC E INCIDENTI RENDONO GLI SPOSTAMENTI PARTICOLARMENTE COMPLICATI OGGI NELLA CAPITALE DALLE 17 IL SERVIZIO SARÀ COMUNQUE GARANTITO FINO ALLE 20 CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA A VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE STADIO OLIMPICO INEVITABILI ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE16:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA BATTERIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICO RIPERCUSSIONI IN VIA SALARIA PER IL Traffico PROVENIENTE DAL RACCORDO VERSO LA TANGENZIALE: RALLENTAMENTI E OCDE A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALTRO INCIDENTE ALL’APPIO LATINO ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE COMPLICE ANCHE LO SCIOPERO DI 24 ORE CHE STA INTERESSANDO LA RETE ATAC CHIUSA LA Roma LIDO POSSIBILI RIDUZIONI DELLE CORSE SULLA TERMINI CENTOCELLE E SULLA TRATTA URBANA DELLA Roma VITERBO ASSICURATE COMUNQUUE LE FASCIE DI GARANZIA DALLE 17 ALLE 20 PER ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE COMPLICE ANCHE LO SCIOPERO DI 24 ORE CHE STA INTERESSANDO LA RETE ATAC CHIUSA LA Roma LIDO POSSIBILI RIDUZIONI DELLE CORSE SULLA TERMINI CENTOCELLE E SULLA TRATTA URBANA DELLA Roma VITERBO ASSICURATE COMUNQUUE LE FASCIE DI GARANZIA DALLE 17 ALLE 20 PER ...

VIABILITÀ Roma GIOVEDI' 17 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL'ACI … LA CIRCOLAZIONE STA' TORNANDO NEL COMPLESSO AD ESSERE SCORREVOLE IN CITTA' SEGNALIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL'ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI E SULLA TANGENZIALE EST TRA SAN LORENZO E VIALE ...

Traffico Roma del 17-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE STA’ TORNANDO NEL COMPLESSO AD ESSERE SCORREVOLE IN CITTA’ SEGNALIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI E SULLA TANGENZIALE EST TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE , IN DIREZIONE SAN GIOVANNI UN ...