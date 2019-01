Toyota Rav4 - Al volante della nuova Suv ibrida

Toyota Rav4 arriva in Italia : è solo ibrida : La Toyota ha aperto gli ordini in Italia per l'atteso suv medio Rav4. Il prezzo parte da 34.550 euro per un modello che comparve per la prima volta sul mercato Italiano nel 1994, con un simpatico design a 'ranocchio'. Oggi Toyota Rav4 è un crossover altamente evoluto, che in tempi di ecotassa ed ecobonus arriva in Italia con un unica motorizzazione ibrida, un 2.5 litri benzina abbinato a un elettrico da 88 kw, per una potenza complessiva di 222 ...