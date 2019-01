Timbrava il cartellino | poi palestra e shopping | infermiera nei guai

Portogruaro - Timbrava il cartellino e andava ?a casa - il giudice gli dà ragione : Il dipendente del Museo Concordiense di Portogruaro di Venezia in primo grado era stato condannato a 7 mesi e 10 giorni di reclusione. Per quattordici volte, tra l'agosto ed il novembre del lontano 2006 aveva timbrato il badge sul posto di lavoro per poi allontanarsi verso casa. Il suo però non sarebbe semplice assenteismo...Continua a leggere

Timbrava il cartellino e tornava a casa : il giudice gli dà ragione : "Non è una truffa, ma uno sciopero". Così i giudici della Corte d'Appello di Venezia hanno dato ragione a un dipendente che Timbrava il cartellino al lavoro per poi andarsene.Ruggero Orlando, 65enne addetto al servizio accoglienza del Museo Concordiense di Portogruaro (Venezia), è stato infatti assolto dalla Corte d'Appello che ha ribaltato la sentenza di primo grado perché "il fatto non sussiste". L'uomo era stato accusato di timbrare il ...